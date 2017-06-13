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رئيس الوزراء يؤكد على أهمية تطوير المستشفيات التعليمية لتقديم الخدمة الصحية للمرضى

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية تطوير المستشفيات التعليمية لتقديم الخدمة الصحية للمرضى

02:31 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية تطوير المستشفيات التعليمية لتقديم الخدمة الصحية للمرضى

كتب- محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء لاستعراض الموقف الخاص بتطوير المستشفيات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، وامين عام هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أنه تم التأكيد على الدور الهام الذي تقوم به المستشفيات التعليمية في دعم وتقديم الخدمات الصحية للمرضى، هذا بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والتدريبية للأطباء ومختلف الأطقم الصحية، وهو ما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويرفع من مستوى جودتها.

واستعرض الاجتماع ما تم مؤخراً من أعمال تطوير لمختلف المستشفيات التعليمية على مستوى الجمهورية، والخطط التنفيذية لتطوير معهد "التأهيل الحركي" والذي يعتبر من المعاهد المتفردة في هذا التخصص.

واكد الاجتماع على أهمية الاستمرار في عمليات التطوير لتشمل التجهيزات والمعدات الطبية داخل المستشفيات وزيادة غرفة العمليات وعدد الأسرة بما يغطى الاحتياجات المطلوب توافر من الخدمات الصحية، فضلاً عن الاهتمام ببرامج التدريب للأطباء ورفع كفاءتهم وقدراتهم بشكل مستمر.      

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