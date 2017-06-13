وزير الإسكان يُصدر 12 قراراً لإزالة مخالفات البناء بمدينة العاشر من رمضان
وزير الإسكان يُصدر 12 قراراً لإزالة مخالفات البناء بمدينة العاشر من رمضان
02:30 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
كتبت- ندى الخولي:
أصدر مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قراراً لإزالة مخالفات البناء بـ3 قطع و9 وحدات سكنية، بمدينة العاشر من رمضان.
وأكد مدبولي أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون بالمدن الجديدة، من أجل الحفاظ على مظهرها الجمالى، ومنع ظهور أي عشوائيات بها.
وضمت الإزالات 3 قرارات لمخالفات شروط البناء بالقطع: (1160 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك– 4/19 بالحي الأول بالمجاورة (mc01) – 200 بالحي الأول بالمجاورة 8، تقسيم التربية والتعليم)، والمتمثلة في التعدي بالبناء بمنطقة الردود الخلفي بالكامل بالدور الأرضي والأول علوي، وتقفيل غرفتين بالردود الأمامي والجانبي للقطعة، وتقفيل دور الميزانين بالكامل، وبناء الدور الرابع متكرر عبارة عن هيكل خرساني، وذلك بدون ترخيص، وبالمخالفة للشروط البنائية والترخيص الصادر.
وأضاف أنه تم إصدار 9 قرارات لإزالة مخالفات البناء بوحدات مشروع حي السالمية بالمجاورة 50، وهي: رقم (2) عمارة (8) – رقم (3) عمارة (46) – رقم (2) عمارة (31) – رقم (1) عمارة (5) – رقم (3) عمارة (21) – رقم (2) عمارة (12) – رقم (1) عمارة (26) – رقم (2) عمارة (9) – رقم (3) عمارة (66)، والمتمثلة في بناء بلكونة وسلم خارج خط التنظيم، ومظلة، وتقفيل المدخل، بالمخالفة للشروط البنائية وبدون ترخيص.
وأشار وزير الإسكان إلى أن القرارات نصت على أن يتولى جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.
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