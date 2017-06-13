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«شمس» يحضر مؤتمر توقيع «أزارو» الأحد بالمغرب

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«شمس» يحضر مؤتمر توقيع «أزارو» الأحد بالمغرب «شمس» يحضر مؤتمر توقيع «أزارو» الأحد بالمغرب

التحرير

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يسافر ​اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إلى مدينة الجديدة المغربية، في السابعة مساء السبت المقبل، من أجل حضور مؤتمر توقيع عقود وليد أزارو، مهاجم فريق الدفاع الجديدي المغربي.

ومن المقرر أن يُـقام مؤتمر التعاقد مع أزارو، في الرابعة عصر الأحد المقبل بتوقيت المغرب، في نادي الجولف الملكي، بمدينة الجديدة المغربية، التي سيسافر إليها اللواء شيرين شمس مباشرة من القاهرة.

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ويشهد المؤتمر الصحفي توقيع «بروتوكول توءمة» بين الأهلي ونادي الدفاع الحسني الجديدي، في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع الأهلي بكافة الأندية المغربية والعربية والأفريقية.

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التحرير

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