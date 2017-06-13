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نقيب الأطباء البيطرين بالمنوفية: "تسمم جماعي خلال حفل إفطار النقابة"

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مصراوي Masrawy

نقيب الأطباء البيطرين بالمنوفية: "تسمم جماعي خلال حفل إفطار النقابة"

02:22 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

المنوفية - مروة فاضل:

أعلنت نقابة الأطباء البيطرين بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، عن تسمم جماعي لأعضاء النقابة خلال حفل إفطار النقابة بأحد قاعات المحافظة بشبين الكوم.

وقال محمد القبالي نقيب البيطريين بالمنوفية: "إن إفطار النقابة حضره بعض من وكلاء الوزارة وأعضاء مجلس الشعب، وجرى اتفاق مع صاحب إحدى القاعات على أنواع طعام معينة، وتمت مخالفته، وحاول بعدها التراضي عبر تخفيض جزء من المستحقات".

وأكد القبالي أن عدد الحضور وصل إلى ٢٥٠ شخصًا، لافتا إلى أنه بعد انتهاء الإفطار تبين أنه أصيبوا جميعًا بحالة من القيء والإسهال.

من جهته، أكد الدكتور مجدي أبو الليل، وكيل وزارة الطب البيطري، أنه فوجئ باتصالات من بعض المشاركين بإفطار النقابة البيطرية بتسمم بعض الأطباء والأطفال وإصابتهم بحالات قيء وإسهال عقب عودتهم لمنازلهم.

وأشار أبو الليل، إلى أنه جرى إرسال لجنة من التفتيش بإدارة المجازر للقاعة المذكورة، وضبط 16 كيلو لحوم ودواجن وحمام فاسد غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على الكميات وتحرير محضر بالواقعة.

وتابع، وكيل الوزارة، أن النيابة العامة أمرت بإعادة تشكيل لجنة أخرى من الطب البيطري لفحص الأحراز والكميات المتحفظ عليها، ولكن لم يتم الانتهاء من فحصها وإعداد التقرير.

من جانبه، نفى الدكتور عبد الباري العجيزي، مدير الإدارة العامة للمستشفيات بالمنوفية، استقبال مستشفيات المحافظة لأي حالات تسمم جماعي من أحد مطاعم شبين الكوم.

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