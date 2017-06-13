الأعلى للإعلام يرد على اعتراض النقاد على فرض غرامات على "الألفاظ البذيئة"
الأعلى للإعلام يرد على اعتراض النقاد على فرض غرامات على "الألفاظ البذيئة"
02:26 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
كتبت - هاجر حسني:
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رد على انتقادات بعض النقاد لقرارات المجلس بشأن تطبيق غرامة 200 ألف جنيه و100 ألف بالإذاعات، الخاصة بمواجهة الألفاظ البذيئة.
وقال المجلس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إنه لم تفرض أية غرامات على أي أعمال فنية أو إبداعية وإنما فرضت على الألفاظ البذيئة والسباب بالأم والأب.
وطالب المجلس النقاد إبلاغه بأي مقترحات أو أفكار أو وسائل أخرى لديهم لمنع السباب والألفاظ البذيئة، خاصة وأن المجلس أصدر ثلاث بيانات يحذر فيها من استخدام الألفاظ البذيئة.
وتابع: "المؤسف أن النقاد الذين لم يعجبهم قرار الغرامات تعمدوا القول إن القرار ضد المسلسلات، والسؤال: ما الذي يضير النقاد لو أن أصحاب الشاشات حذفوا الكلمات البذيئة ؟".
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