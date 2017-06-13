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عبدالعال يحيل "طنطاوى" للتحقيق.. ونواب التكتل لرئيس البرلمان : لازم يتحقق معاك

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مصراوي Masrawy

عبدالعال يحيل "طنطاوى" للتحقيق.. ونواب التكتل لرئيس البرلمان : لازم يتحقق معاك

02:12 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

على عبدالعال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي: 

أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أنه أحال مذكرة بواقعة إلقاء النائب احمد طنطاوى عضو تكتل 25..30، الميكروفون على الأرض، إلى هيئة مكتب اللجنة.

جاء ذلك خلال الجلسه الرابعة للجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية.

ورفض نواب التكتل إحالة زميلهم أحمد طنطاوى إلى هيئة المكتب. وصرخ خالد يوسف وضياء داود قائلين: "إنت اتهمتنا بالعمالة.. يا تحولنا كلنا يا تعتذر لينا".

واستنجد النائب ضياء داود بالمستشار بهاء أبوشقة قائلا: إنت رئيس اللجنة التشريعية ورئيس المجلس اتهمنا بالعمالة هات لنا حقنا؛ فهز "أبوشقة" رأسه.

ووجه النائب خالد يوسف عضو التكتل كلامه لرئيس المجلس قائلا:أنا بسألك..إحنا ممولين .

ورفض الدكتور عبدالعال الرد، فثار النائب ضياء داود ووجه كلامه لنواب ائتلاف دعم مصر، ورد رئيس المجلس قائلا: لا يوجد نواب ممولين داخل القاعة وكل من فى القاعة وطنيين، وخالد يوسف دوره معروف من قبل 30 يونيو. فرد عليه النواب :كل من فى القاعة دوره معروف.

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