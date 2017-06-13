«جوزي مدلعني» وسما المصري «شعنونة».. 13 تصريحًا مثيرًا لـ«رزان مغربي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

المذيعة والفنانة اللبنانية رزان مغربي، تألقت في شتى المجالات التي أطلت من خلالها على الشاشة، سواء بالغناء أو التمثيل أو بتقديم البرامج المتنوعة، حلّت ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أمس الإثنين، عبر فضائية "القاهرة والناس"، وكشفت عن العديد من الأسرار التي تخص حياتها الشخصية والفنية.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" فى التقرير التالي أبرز ما أدلت به رزان من تصريحات بالحلقة:

1- أول قصة حب

حكت رزان عن أول حب بحياتها كان مع صديقها بالمدرسة، قائلة: "حبينا بعض وجابلي دبلة واحنا في المدرسة ولبسهالي"، وأضافت أن والدتها اندهشت عندما رأتها ترتدي "دبلة" وقالت لها: "قالتلي إنتو الاتنين مفاعيص ولسه هاتحبي كتير غيره"، وأشارت إلى أنها لسن معينة كانت مثل "الولد"، قائلة: "أنا لحد سن الـ14 سنة كنت ولدا في الاتجاه واللبس والشكل والكرة".

2- جوزي مدلعني

تحدثت رزان مغربي عن زوجها ووصفته بالزوج المصري الشرقي، وقالت إنه من منطقة "حدائق القبة"، مشيرة إلى أنهما تجمعهما علاقة حب وتفاهم في جميع الأمور، وأضافت قائلة: "جوزي مدلعني لذيذ ومش بيشكمني، ومتفاهمين مع بعض".

3- عاوزة أخلف 30 عيل

قالت إنها تحمد الله على نعمة الذرية، حيث رزقها الله بنجلها رام، لافتة إلى أنها تتمنى لو تعود إلى سن الـ14 لإنجاب العديد من الأطفال، وتابعت: "نفسي أخلف 30 عيل، أجيب عيل كل سنة".

4- إليسا

علّقت رزان على مهاجمة إليسا لها بمهرجان "موريكس دور"، قائلة: "لم يكن الزمان أو المكان مناسبا لما قالته الفنانة إليسا ولكن أعجبنى ردى وما زلت أقول لها باحبك يا إليسا"، وأشادت بغنائها وبموهبتها قائلة: "أحب عفويتها، بس يا ريت تهدى وتفكر قبل ما تتكلم.. وهي موهوبة وتستحق فرصا أفضل، باتمنى ليها كل خير".

والجدير بالذكر أن إليسا هاجمتها في حفل "جوائز الموسيقي العربية" الموريكس دور" عند تسلمها جائزة أفضل مطربة، وأحرجتها أمام الجميع بعد أن قالت إن رزان اتهمتها بأنها تشتري الجوائز، وهي التي تقدم الجائزة التي تتسلمها إليسا عن جدارة، على حد قولها.





5- صعودها على المسرح بدلا من شاكيرا

أوضحت رزان أن إحدى المقابلات الإعلامية بالبرامج التليفزيونية كانت سببا في تعرفها على الفنانة العالمية شاكيرا، وأضافت أنهما تقابلا عدة مرات عقب استضافتها بالبرنامج، في ألمانيا، وموناكو، ولبنان مما عزز صداقتهما.

وكشفت عن سبب صعودها المسرح بمهرجان "الأغنية" في موناكو بدلا من شاكيرا، قائلة: "المفترض أنني أقدم الجائزة للنجمة العالمية شاكيرا مما فرض عليّ أن أقف وراء الستار حتى انتهاء العرض الغنائي لشاكيرا، فوجئت بمدير المسرح يطلب مني الوقوف سريعا وسط الراقصات اللاتي يشاركن شاكيرا عرضها"، مشيرة إلى أنه ظن أنها هي شاكيرا، ورجعت ذلك إلى التشابه الشديد الذي جمع بينهما في ذلك الوقت، خاصة أنهما كانا بنفس تمويجة الشعر ونفس الطول.

6- محاورة الرئيس

تطرقت رزان في الحديث وقالت إنها تفكر في تقديم برنامج سياسي، وعبّرت عن أمنيتها في محاورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شاهد أيضا فيديو | رزان مغربي: «جوزي مش بيشكمني ونفسي أخلف 30 عيل» فيديو| رزان مغربي: يا ريت إليسا تفكر قبل ما تتكلم.. وسما المصري «شعنونة» طرده «خاطر» من المسرح وخدع «رزان مغربي».. 14 معلومة عن محمد أنور بعد عودتها من لبنان.. رزان مغربي تقدم حفل مشروع عقاري بالعين السخنة بالصور| رزان مغربي في إطلالة جريئة بأحدث جلسة تصوير رزان مغربي تنشر صورة جديدة لابنها وتتعمد إخفاء وجهه خالد سليم يكشف أسراره الشخصية والفنية مع رزان مغربي

7- آسر ياسين

أعربت عن رغبتها في التمثيل مع الفنان آسر ياسين، بسبب إعجابها لخياراته وقلة ظهوره على الساحة الفنية، مشيرة إلى أنها انبهرت بأدائه في فيلم "رسائل البحر".

8- سما المصري

ردت على حديث سما المصري عنها بمواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "رزان بتلبس من غير هدوم"، وقالت الأخيرة: "أنا عمري مالبس من غير هدوم"، وأشارت إلى إطلالتها خلال حلقتها مع بسمة وهبة مستدلة على أنها لا تفضل ارتداء الملابس المثيرة دائما، وعندما عُرضت عليها صورة سما وصفتها بـ"الشعنونة".

9- خسارة الوزن

عقبت رزان على مقطع "التنورة القصيرة" الشهير الذي أثار حولها الجدل بوسائل الإعلام وبـ"السوشيال ميديا"، قائلة: "كنت قبلها بفترة لسة مخلفة وخسيت بسرعة جدا وكنت سعيدة بخسارة وزني، عُرض عليّ أن أقدم حفل الهضبة عمرو دياب على أحد شواطئ البحر، وطلعت على المسرح بدون حذاء، لأنه امتلأ بالتراب وكنت مبسوطة كثيرا لأني باقابل الجمهور بعد فترة غياب، لذا الهواء طيّر التنورة اللي كنت لابساها مع العلم إني كنت لابسة تحتيها شورت.. وأنا باحب أهزر مع جمهوري دايما".

10- خدود أحمد رزق

علّقت رزان على اتهام البعض لها بأنها مستعدة لفعل أي شيء لجلب المشاهدة العالية لبرامجها، وخاصة بعد ظهور الفنان أحمد رزق معها بأحد البرامج وغزلها لخديه حتى قامت بإمساكهما واللعب بهما، وقالت: "بس خدوده فعلا حلوين و"سكالانس" ماقدرتش أمسك نفسي، مما أثار ضحك بسمة وهبة"، واستطردت رزان قائلة: "دي حاجة عفوية ماكانش في بالي أجيب مشاهدة عالية".

11- عقاب الطفولة

روت رزان عن فترة طفولتها وكيفية عقاب أسرتها ومعلميها لها، قائلة: "كنت لما باعمل حاجة غلط بعاقبوني بساندويتش فراخ أو لحمة لأنهم عارفين إني مابحبش آكلهم"، لافتة إلى أنها ليست أكولة حتى أصبحت نباتية.

12- نبيه الوحش

بسبب انتقاد المحامي نبيه الوحش الدائم لها، وجهت له رسالة قائلة: "رمضان كريم واهدى علينا شوية"، مشيرة إلى أنها قابلته في مرة من المرات اكتشفت أنه من مناصري الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مثل والدها.

وتابعت: "اتفقت معه".



13- مايا دياب

استطردت فى حديثها عن برنامج المسابقات الذي كانت تقدمه "Deal or No Deal"، قائلة: "حققت نسبة مشاهدة أعلى لما قدمته مقارنة بمايا دياب".