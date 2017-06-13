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فتح باب التقدم لطلبات تقنين وضع اليد على أراضي أسيوط

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مصراوي Masrawy

فتح باب التقدم لطلبات تقنين وضع اليد على أراضي أسيوط

02:11 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

فتح باب التقدم لطلبات تقنين وضع اليد على أراضي أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:
أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح باب تلقي طلبات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة للمواطنين الذين تخلفوا عن تقديم طلباتهم في الفترة السابقة، بدءًا من اليوم، ولمدة 3 أيام، على أن يجري فرز كافة الطلبات المقدمة من المواطنين وإرسالها لجهة الولاية المختصة.

وأوضح أنه يجري فحص الطلبات للتأكد من أن المساحة المطلوب تقنينها تقع خارج المساحات المخصصة للمحافظة أو الصادر لها قرارات لاستخدامها في أغراض معينة للنفع العام، ثم معاينتها على أرض الواقع ودراستها لاتخاذ قرار بشأنها وفقًا للمعايير والضوابط في هذا الشأن.

كما عقد المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، اجتماعًا مع اللجنة المشكّلة لحصر أراضي أملاك الدولة بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة؛ بحضور أحمد شوقي مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومدير عام إدارة التخطيط العمراني ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الأملاك لكل وحدة محلية، والعقيد أمير خطاب المستشار العسكري للمحافظة.

وكلف رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة بتشكيل لجان داخلية بالمراكز لمتابعة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وحصر كافة الأراضي المتعدى عليها، ولم يتم تنفيذ الإزالة لها داخل زمام المحافظة.

كما كلف السكرتير العام للمحافظة الهيئة العامة للمساحة فرع أسيوط، بإعداد بيان إجمالي لمساحة الأراضي الخاضعة لزمام المحافظة "داخل الزمام.

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