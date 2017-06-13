السيسي يستقبل أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا

القاهرة- (مصراوي):

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في برلين صباح الثلاثاء، "الأنبا دميان" أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي أكد خلال اللقاء، أن مصر ستظل دائماً وطناً لجميع أبنائها دون تمييز، منوهاً إلى اعتزاز مصر بأبنائها المقيمين في الخارج باعتبارهم سفراء للوطن يعكسون ما تحمله الشخصية المصرية من قيم أصيلة.

وأكد السيسي، على قوة النسيج الوطني المصري، منوهاً إلى أن ضربات الإرهاب لن تنجح في ضرب الوحدة الوطنية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تواجه الإرهاب بكل عزم وقوة، وأن المصريين واعون تماماً بأهمية توحدهم صفاً واحداً، في الخارج والداخل، في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي لا تقبلها الأديان ولا الإنسانية.

كما أعرب السيسي، عن حرص الدولة على ترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك، وذلك من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع، مشددًا على أهمية الدور المحوري للمؤسسات الدينية في نشر أفكار التسامح والانفتاح، وتعزيز القيم الدينية السمحة، ودحض الأفكار الفاسدة للتطرف والإرهاب والتشدد.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن "الأنبا دميان" أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي، مشيداً بدوره في استعادة الاستقرار والأمن في مصر خلال السنوات الماضية، ومؤكدًا على قيام الكنيسة القبطية في ألمانيا ببذل الجهد للتواصل مع المجتمع الألماني لنقل الصورة الحقيقية عن الأوضاع في مصر وتصحيح الأفكار الخاطئة في هذا الشأن.