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اشتباكات بالأيدي بين النواب.. و"عبدالعال" يرفع جلسة تيران وصنافير

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مصراوي Masrawy

اشتباكات بالأيدي بين النواب.. و"عبدالعال" يرفع جلسة تيران وصنافير

01:59 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

كتب- أحمد علي:

وقعت اشتباكات بالأيدي بين نواب دعم وتكتل ٢٥-٣٠، في الجلسة الرابعة لمناقشة اتفاقية "تيران وصنافير، ما اضطر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إلى رفع الجلسة.

وبدأت الاشتباكات بمشادة كلامية بين السيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، والنائب خالد يوسف، الذي اعترض على حديثه المدافع عن سعودية جزيرتي تيران وصنافير، ليرد الحسيني: "اجلس أنت مخرج".

واعترض النائب ضياء الدين داوود، على حديث رئيس الجمعة الجغرافية، قائلا: "من تتكلم عنه ده نائب"، فرد الحسينى عليه قائلا ده نائب ولا مخرج فى إشارة الى خالد يوسف.

وانفعل النائب أحمد طنطاوي، وقال لرئيس الجمعية الجغرافية: حديثك كله مغلوط، وترمي علينا الافتراءات، دي أرض وتاريخ بلد، وألقى الميكروفون الذي يتحدث فيه الحسيني أرضا.

وتصاعدت الأمور، مع تدخل نواب دعم مصر، ووصل الأمر لحد التشابك بالأيدي، وتدخل رئيس البرلمان وهدد بتمرير الاتفاقية والتصويت عليها، وقال لطنطاوي: ما فعلته جناية تستحق اسقاط العضوية، وإهدار للمال العام سأحاسبك عليه، قبل أن يغادر تاركا القاعة.

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