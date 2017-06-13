نواب "دعم مصر" يهاجمون الصحفيين.. و"الحسيني" يصرخ فيهم: إنتوا بتلمعوا المعارضين

كتب-أحمد على

وجه عدد من نواب البرلمان اللوم إلي محرري البرلمان ووسائل الإعلام المكلفة بتغطية جلسات مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، وانتقد النواب بشكل حاد ما اعتبروه انتقائية في تسجيل وتصوير المتحدثين وفقا لإهواء الإعلام.

جاء ذلك خلال حديث النائب السيد فليفل المؤيد لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ومع بداية كلامه، تحدث النواب بشكل لاذع للصحفيين، وتعالت أصوات النواب ضدهم وصرخ النائب محمد الحسيني: لماذا لا تصورون حديث فليفل المؤيد لسعودية الجزيرتين، لماذا تتجاهلوه، أنتم تركزون فقط علي من يعجبكم ولا تهتمون إلا بتحالف 25-30.

ورد الصحفيون بأنهم يوثقون كل شئ ويكتبون كافة الآراء وأن ذلك منشور بالفعل، وأنهم الأدري بطريقة عملهم وتصنيفهم للمهم من الأخبار من عدمه، فتابع الحسيني بعنف: لا.. أنتم تسجلون اللي علي مزاجكم فقط، ما دفع عددا من النواب لتأييد حديثه والهجوم بشكل متصاعد علي الصحفيين.

وواصل الحسيني النظر للصحفيين والصراخ: ياولاد الإيه، لمعوا المعارضين فقط، صوروا كمان في المشاكل ولا تبرزوا المؤيدين، مادفع علي عبدالعال رئيس المجلس للتدخل وقال للنواب: إهدوا شوية.