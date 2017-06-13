إجلاء 100 ألف شخص في جنوبى الصين بسبب إعصار ميربوك
إجلاء 100 ألف شخص في جنوبى الصين بسبب إعصار ميربوك
02:01 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
إعصار ميربوك
بكين- (د ب أ):
تم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص في مدينة شينزين بجنوبى الصين، التي ضربها إعصار ميربوك اليوم الثلاثاء.
وأدى الإعصار الذي ضرب هونج كونج وجنوب الصين مساء أمس الاثنين لهطول أمطار استوائية على شينزين.
وقد عاد نحو 2200 قارب صيد للموانئ للاحتماء من الاعصار، كما تم إلغاء 232 رحلة جوية في شينزين. ولكن إدارة المدينة قالت إنه لم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وقال مسافرون إن الالاف حوصروا في مطار بكين الدولي اليوم، ولكن متحدثة قالت إن المطار لم يقم بإحصاء عدد الرحلات التي تم تأجيلها بسبب الطقس السيئ.
وفي هونج كونج، تم إلغاء أكثر من 40 رحلة جوية بينما تم تأجيل 350 رحلة.
احتاج عشرة اشخاص إلى العلاج خلال العاصفة، وفقا لهيئة المستشفيات في هونج كونج، ولكن جميعهم خرجوا من المستشفى لاحقا.
وقد سعى حوالى 240 اخرين للإقامة فى ملاجئ خصصتها الحكومة للفرار من آثار العاصفة.
وأكدت الحكومة اليوم أنها لم تتلق أي تقارير عن حدوث فيضانات أو انهيارات أرضية.
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