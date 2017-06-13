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عضو بـ«وفد البرلمان» فى واشنطن: ترحيب أمريكى بدور مصر فى مواجهة التطرف والإرهاب

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عضو بـ«وفد البرلمان» فى واشنطن: ترحيب أمريكى بدور مصر فى مواجهة التطرف والإرهاب عضو بـ«وفد البرلمان» فى واشنطن: ترحيب أمريكى بدور مصر فى مواجهة التطرف والإرهاب

التحرير

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قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو الوفد البرلمانى الرسمى المتواجد فى الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، إن الوفد أجرى عدة لقاءات مهمة فى يوم العمل الأول له بواشنطن، لافتًا إلى أن الوفد التقى فى مقر وزارة الخارجية الأمريكية "yale lempert" القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، و"Tim pounds" مسؤول مكتب الشؤون المصرية فى الخارجية.

وأضاف الخولي، فى تصريح له أن الجانب الأمريكى أكد على ترحيبه بالوفد المصرى، وأن الزيارة فرصة عظيمة لتدعيم علاقات البلدين، وأن موقعها متفرد ودورها مهم لدفع عملية السلام ومكافحة الإرهاب.

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ومن جانبه أكد الوفد المصرى حرصه على تنمية العلاقات بين الدولتين فى ظل مصر مع بعد ثورتين، ومع تولى الإدارة الأمريكية الجديدة، كما التقى الوفد المصرى فى مقر البيت الأبيض بـ"ديريك هارفى" مساعد الرئيس الأمريكى لشؤون الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومى، إذ رحب "هارفى" بزيارة الوفد المصرى، كما أكد على الدور المحورى لمصر فى مواجهة التطرف وتجديد الخطاب الدينى، وأن الإدارة الأمريكية الجديدة تقف مع مصر بكل قوة فى هذا الشأن.

كما أكد الوفد المصرى، أن الأزهر الشريف يطور من إمكاناته وأدواته فى سبيل مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الدينى، وهو ما يحتاج لتضافر كل الجهود الدولية فى سبيل تحقيق ذلك، كما أنهى الوفد لقاءات اليوم الأول بمائدة حوار مستديرة مع معهد الشرق الأوسط، شهدت تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا، منها عملية الإصلاح الاقتصادى، والموقف الأخير من قطر فى ظل التوجه المصرى لمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب، ومن المقرر أن يجرى الوفد عددا من اللقاءات اليوم داخل الكونجرس الأمريكى.

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