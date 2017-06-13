سباب واشتباك بالأيدي مع بدء مناقشة البرلمان لـ«تيران وصنافير»

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سادت حالة من الفوضى، بعد مرور دقائق قليلة على بدء اجتماع الجلسة الرابعة للجنة التشريعية بالبرلمان اليوم الثلاثاء، اضطر على اثرها الدكتور على عبد العال رفع الاجتماع لحين عودة الهدوء بالقاعة.

وبدأت الفوضى، بوقوع مشادة حادة بين نواب ٢٥-٣٠ ، والسيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، بعدما بدأ الأخير كلمته بأن البعض تقدم بخرائط وتحدث بشكل خاطئ عنها فى إشارة إلى النائب خالد يوسف، وهو الأمر الذى انتقده نواب ٢٥-٣٠

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ومن جانبه، قال النائب ضياء داوود «من تتكلم عنه ده نائب»، فرد الحسينى عليه قائلاً: «ده نائب ولا مخرج فى إشارة الى خالد يوسف».

وانفعل أحمد طنطاوى بدوره، ليمسك بالميكروفون الموجود على المنصة، ليرميه على الأرض فى حركة انفعالية، أثارت انتقاد نواب «دعم مصر» الذين وجههوا السباب له ووصل الأمر إلى حد التشابك بالايدي.