نائب: مشاركة مصر في مؤتمرالاستثمار في إفريقيا بألمانيا مهمة للتنمية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد النائب أشرف عثمان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن على أهمية القمة المصرية الألمانية المنعقدة خلال زيارة الرئيسي السيسي لألمانيا.

وأضاف في بيان اليوم، الثلاثاء، أن زيارة الرئيس السيسي إلى المانيا بعثت برسائل عدة منها التوافق المصري الألماني في مجال محاربة الإرهاب، والتقدير العالمي للدور المصري في المنطقة سواء في مواجهة الإرهاب أو مواجهة التحديات المختلفة.

شاهد أيضا

ولفت إلى أن مشاركة مصر في القمة الألمانية الإفريقية، التي نظمتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا تحت شعار «الاستثمار فى مستقبل مشترك»، بحضور رؤساء دول غينيا وغانا ورواندا والسنغال وكوت ديفوار وتونس ومالي والنيجر، تؤكد أهمية دفع عمليات التنمية في إفريقيا وفتح آفاق أمامها خصوصا مع الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها القارة وتحتاج إلى اكتشافها.