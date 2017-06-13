الإحصاء: 2.51 مليار دولار اجمالي عجز الميزان التجاري خلال مارس

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري لتبلغ نحو 2.51 مليار دولار خلال شهر مارس الماضى، فى مقابل نحو 4.41 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق عليه، بنسبة تراجع بلغت نحو 43.1%.

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية مارس 2017، حدوث ارتفاع فى قيمة الصادرات بنسبـة 8.8%، حيــث بلغـت 2.16 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2017، مقابل 1.98 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعاً ذلك ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (أسمدة بنسبة 52.8 %، بترول خام بنسبة 39.6%، برتقال طازج بنسبــة 26.8%، ملابــس جاهــزة بنسبة 17.5%).

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وأشار جهاز الإحصاء الى انخفاض صادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2017 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (منتجــات ألبــان بنسبة 29.1 %، أثـاث بنسبة 9.5 %،صابون ومستحضرات تنظيف بنسبة 6.3%، أدويـة ومستحضرات صيدلـية بنسبة 2.3% ).

ولفت التقرير إلى انخفاض الواردات بنسبة 27 %،حيث بلغت 4.67 مليار دولار خلال شهـر مارس 2017 ،مقابـل 6.40 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك الى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

(مـواد أوليــة مـن حـديد أو صلـب بنسبة 37.6%، لدائـن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 24.6%، أدويــة ومستحضرات صيدلية بنسبة 15.8%، قمح بنسبة 13.9%).

فيما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2017 ،مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها (بترول خام بنسبة 729.9%، منتجات البترول بنسبة 104.4%، نحاس ومصنوعاته بنسبة 89.7%، أنابيب ومواسير من حديد أو صلب بنسبة 25.3%).