التعليم: الغش الجماعي وراء استبعاد رؤساء لجان البداري

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اعترف الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بوقوع مخالفات وحالات غش جماعي بامتحانات الثانوية، فضلا عن تحويلات الطلاب بالمخالفة بلجنتي المنازل بمركز البداري في محافظة أسيوط.

وأوضح أنه تم انهاء تلك الأزمة واتخاذ الإجراءات المناسبة باستبعاد رئيس لجنة البداري الثانوية التجارية المشتركة، والمراقب الأول والملاحظين باللجنة، وكذلك استبعاد رئيس لجنة البداري الإعدادية بنين والملاحظين وإحالتهم للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الطلاب المخالفين، وإحالة مسئولي شئون الطلبة والامتحانات بإدارة البداري للتحقيق لقبولهم تحويلات الطلاب بالمخالفة.

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وكانت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، قد تلقت بلاغًا بشأن وجود حالات غش جماعي داخل بعض لجان البداري، وتحويلات لعشرة طلاب بالمخالفة منهم ٤ طلاب علمي و٦ أدبي، وهو ما تحققت الغرفة من صحته وبناءً عليه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وتشمل قائمة الطلاب المحولين بالمخالفة كلا من «ح . م . ع»، و«س . ف»، و«م . ص . س»، و«م .ع . م .ع»، و«ن . ج . ح»، و«ه‍ . ع . ه‍»، و«ش . ع . ع»، و«ع . م . ع»، و«ع . م . ع»، و«ر . م . ه‍»، و«ص . ز . ع».