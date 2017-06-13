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رئيس امتحانات الثانوية: استبعاد مراقبي اللجان التي شهدت غشًا إلكترونيًا

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مصراوي Masrawy

رئيس امتحانات الثانوية: استبعاد مراقبي اللجان التي شهدت غشًا إلكترونيًا

01:46 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

رئيس امتحانات الثانوية: استبعاد مراقبي اللجان التي شهدت غشًا إلكترونيًا

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم استبعاد جميع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين، بجميع اللجان التي شهدت غشًا الكترونيًا، باستخدام الهواتف، وأجهزة الاتصال الحديثة، أو تداول طلابها أجزاء من الامتحان عبر صفحات الغش الالكتروني، منذ بدء امتحانات الثانوية العامة.

وأكد حجازي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب امتحان الجبر والهندسة الفراغية بمقر الوزراة، أن رؤساء اللجان والملاحظين، انتهت علاقتهم بالعملية الامتحانية، لانهم لم يتمكنوا من السيطرة على لجانهم، وتم إحالتهم للتحقيق.

كان حجازي، أعلن أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تمكنت من ضبط عدة وقائع هي: ضبط طالب بلجنة دار السلام الإعدادية بسوهاج، تمكن من الغش بالهاتف المحمول وتصوير أجزاء من الامتحان وإتاحتها عبر صفحات الغش الالكتروني.

وفي الشرقية، تم ضبط طالب بلجنة أبو بكر الصديق، بحوزته "فيزا كارد"، استخدمه في الغش وصور أجزاء من ورقة الأسئلة وأتاحها عبر صفحات الغش.

وفي كفر الشيخ، تم ضبط طالبة بلجنة علي عبد الشكور، تستخدم هاتفها المحمول في الغش.

وفي الفيوم، تم ضبط طالب بلحنة الشهيد محمد سيد عبد العزيز أبو شقرة، بحوزته "هاتف محمول وسماعة"، استخدمهما في الغش.

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