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تفاصيل اليوم الأول لوفد البرلمان المصري في أمريكا

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مصراوي Masrawy

تفاصيل اليوم الأول لوفد البرلمان المصري في أمريكا

01:43 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

تفاصيل اليوم الأول لوفد البرلمان المصري في أمريكا

كتب- أحمد علي:

صرح النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو الوفد البرلماني الرسمي المتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية، بأن الوفد قد أجرى عدة لقاءات في يوم العمل الأول له بواشنطن.

والتقى الوفد البرلماني، يالا لمبرت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط وتيم باوندس مسئول مكتب الشئون المصرية في الخارجية الأمريكية.

ورحب الجانب الأمريكي بالوفد المصري في واشنطن، وأكد أن الزيارة فرصة عظيمة في تدعيم العلاقات بين البلدين، وأن موقعها متفرد بالنسبة للدفع بعملية السلام ومكافحة الإرهاب -حسبما ذكر الخولي في بيان صحفي.

ومن جانبه أكد الوفد المصري على حرصه على تنمية العلاقات بين الدولتين في ظل مصر مع بعد ثورتين ومع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة.

كما التقى الوفد المصري فى مقر البيت الأبيض بـ "ديريك هارفي"، مساعد الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي، حيث رحب هارفى بزيارة الوفد المصري، كما أكد على الدور المحوري لمصر في مواجهة التطرف، وتجديد الخطاب الديني، وأن الإدارة الأمريكية الجديدة تقف مع مصر بكل قوة فى هذا الشأن.

ومن جانبه أكد الوفد المصري، على أن الأزهر الشريف يطور من امكانياته وأدواته في سبيل مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الديني وهو ما يحتاج تضافر كل الجهود الدولية في سبيل تحقيق ذلك.

كما أنهى الوفد المصري اللقاءات في اليوم الأول بمائدة حوار مستديرة مع معهد الشرق الأوسط، حيث تم تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا من بينها عملية الإصلاح الاقتصادي، والموقف الأخير من قطر في ظل التوجه المصري لمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب.

ومن المقرر أن يجرى الوفد البرلماني المصري عدد من اللقاءات اليوم داخل الكونجرس الأمريكي.

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