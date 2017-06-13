الزراعة: زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل صيفية إلى ٢ مليون و٢٤ ألف فدان

كتب- أحمد مسعد:

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية لهذا الموسم، والتي بلغت حتى الآن حوالي ٢مليون و٢٤ ألف و١٣ فدان على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أن جملة المساحة المنزرعة بمحصول الأرز حتى الآن بلغت ٧٩١ ألف و٧١٨ فدان، بينما بلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالذرة حوالي ١ مليون و٢٠ ألف و٨٦٧ فدان، منها ٧٢١ ألف و٣٤٨ فدان ذرة بيضاء، و٢٢٩ ألف و٥١٩ فدان ذرة صفراء، فيما بلغ إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول السمسم حوالي ٢٠ ألف و٩٥٨ فدان.

وأوضح البيان أن إجمالي المساحة المنزرعة بالفول السوداني بلغت حوالي ٩٩ ألف و٣ فدان، وعباد الشمس ٩٩٥٠ فدان، وفول الصويا ٤٣٦٩ فدان، والذرة الرفيعة ٤٨ ألف و٦٥٣ فدان، فضلا عن ١٦٥ فدان منزوعة بمحصول البصل الصيفي، و ٢٨ ألف و٣٣٠ فدان منزوعة بمحصول بطيخ اللب.

ومن جهته قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة مستمرة في نشر توصياتها الفنية من خلال قطاع الإرشاد الزراعي، كذلك الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة، والتي يقوم بها مركز البحوث الزراعية، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة، لزيادة انتاجيتهم وتحسين جودتها، بما يساهم في دعم المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، وتقليص الفجوة الغذائية، وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأوضح وزير الزراعة أن الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة تعتمد على حزمة من التوصيات العلمية لإنتاج المحاصيل، يتم توصيلها للمزارعين والمنتجين والأجهزة الفنية والإرشادية بالمحافظات المختلفة، من خلال الندوات والحقول الإرشادية وأيام الحقل والجني، بما سيكون لها مردود اقتصادي على المنتج والناتج القومي، بزيادة الإنتاجية وتحسين خواص الجودة.