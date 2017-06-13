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"السكة الحديد" تدفع بجرار بديل بقطار إدفو عقب تعرضه لحريق

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مصراوي Masrawy

"السكة الحديد" تدفع بجرار بديل بقطار إدفو عقب تعرضه لحريق

01:51 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

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أسوان - إيهاب عمران:
دفعت المنطقة الجنوبية للسكة الحديد في أسوان، بجرار بديل لتسيير عربات القطار رقم 2014 الذي شب فيه حريق، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء وقوفه في محطة إدفو بدون خسائر بشرية، وجرى استئناف رحلة القطار بعد تأخيره 3 ساعات.

وأكد مصدر مسئول في منطقة السكة الحديد في أسوان، أن حركة القطارات الأخرى لم تتأثر بالحريق الذي شب في جرار القطار رقم 2014 نظرًا لاستخدام خطوط بديلة أثناء تغيير الجرار بآخر بديل.

كان اللواء مجدي موسى مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مسئولي محطة سكة حديد إدفو شمال أسوان، بنشوب حريق في جرار قطار 2014 ركاب، أثناء وقوفه على رصيف المحطة.

وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لمعاونة أطقم الإنقاذ التابعة لمحطة سكة حديد إدفو، والتي نجحت في إخماد النيران قبل امتدادها لباقي أجزاء القطار، دون وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح.

ورجحت المعاينة المبدئية أن الحريق ناجم عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

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