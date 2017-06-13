انتحار طالبة ثانوي بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

انتحرت طالبة، بالثانوية العامة بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، من خلال إلقاء نفسها من الطابق الثالث بلجنة مدرسة محمد فريد بدائرة القسم، وذلك أثناء سير امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وأكد شهود عيان من أولياء الأمور، أنهم فوجئوا بإلقاء الطالبة نفسها، وتدعى "ريم إ.ج"، تقيم بقرية لاصيفر البلد، التابعة لمركز دسوق، وذلك لعدم استطاعتها الإجابة على أسئلة المادة التي تمتحن بها.

كان الدكتور محمد أبو السعد، مدير عام مستشفى دسوق العام، تلقى إخطارا من الدكتور أسامة حامد، مدير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، بوصول الطالبة المذكورة، جثة هامدة، نتيجة إلقاء نفسها من الطابق الثالث من لجنة امتحانها بمدرسة محمد فريد.

وكشف التقرير المبدئي لمستشفى دسوق العام، بعد التوقيع الطبي على الطالبة المتوفاة عن تعرضها لكدمات، وسحجات، وكسور متفرقة بجميع أجزاء الجسم، فيما أودعت جثتها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.