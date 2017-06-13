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عاطل باب الشعرية سرق سيارة في الغردقة وسقط بها في شبرا

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مصراوي Masrawy

عاطل باب الشعرية سرق سيارة في الغردقة وسقط بها في شبرا

01:57 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

عاطل باب الشعرية سرق سيارة في الغردقة وسقط بها في شبرا

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل مطلوب ضبطه في قضايا أموال عامة اثناء سيره بمنطقة شبرا يستقل سيارة حديثة، أكد الكشف عليها أنها مسروقة فتم استدعاء صاحبها وتسليمها له، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

التفاصيل بدأت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة شبرا بشارع الترعة البولاقية ألقوا القبض على (أحمد ف ح 48 سنة، عاطل) مقيم بمنطقة باب الشعرية سبق اتهامه في قضية أموال عامة ، بصحبته شخص أخر يدعى أحمد هاشم اثناء استقلالهما السيارة رقم (ط ر ص) 4993 ماركة نيسان صني بدون تراخيص.

أكد الكشف الفني على السيارة أنها مسروقة ومُحرر محضر بها رقم 4312 لسنة 2017م ملك المواطن صلاح الدين جمعه موظف ومقيم البحر الأحمر.

بمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع، وباستدعاء مالك السيارة تعرف عليها  واتهمهما بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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