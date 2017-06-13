القبض على فلاح أخفى 14 بندقية تحت سرير نومه بالبداري

كتب – فتحي سليمان:

قال مصدر أمني بقطاع مصلحة الأمن العام، إن مفتشي القطاع ورجال المباحث بأسيوط، ألقوا القبض على فلاح بحوزته 14بندقية خرطوش بمنطقة البداري أخفاها داخل منزله للاتجار فيها.

وأشار المصدر لمصراوي، إلى أن تحريات وحدة مباحث مركز شرطة البداري التابع لمحافظة أسيوط، أكدت قيام "كمال ص.ك" 33 سنة بالإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة.

أمر اللواء أسعد الذكير مدير مباحث أسيوط بمداهمة منزله وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم ضبطه وعثر بحوزته على (14 بندقية خرطوش) أخفاها في جوال تحت سرير غرفة نومه.

وأمام رجال المباحث اعترف بحيازته للسلاح بقصد الإتجار فيه، فتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.