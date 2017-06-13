أخبار عاجلة

صحيفة بريطانية: "داعش" على حافة الانهيار -
وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب -
ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي -
موجز أخبار مصراوي 13/6/2017 -
الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية -
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور) -
تصفيات أوروبا للمونديال - حازم إمام: المجموعة التاسعة هي الأمتع بين جميع المجموعات -
وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها -
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات -
تصفيات أوروبا للمونديال - ميدو: بعض المدربين يرفضون تدريب المنتخبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

القبض على فلاح أخفى 14 بندقية تحت سرير نومه بالبداري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على فلاح أخفى 14 بندقية تحت سرير نومه بالبداري

01:53 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

القبض على فلاح أخفى 14 بندقية تحت سرير نومه بالبداري

المتهم

كتب – فتحي سليمان:

قال مصدر أمني بقطاع مصلحة الأمن العام، إن مفتشي القطاع ورجال المباحث بأسيوط، ألقوا القبض على فلاح بحوزته 14بندقية خرطوش بمنطقة البداري أخفاها داخل منزله للاتجار فيها.

وأشار المصدر لمصراوي، إلى أن تحريات وحدة مباحث مركز شرطة البداري التابع لمحافظة أسيوط، أكدت قيام "كمال ص.ك" 33 سنة بالإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة.

أمر اللواء أسعد الذكير مدير مباحث أسيوط بمداهمة منزله وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم ضبطه وعثر بحوزته على (14 بندقية خرطوش) أخفاها في جوال تحت سرير غرفة نومه.

وأمام رجال المباحث اعترف بحيازته للسلاح بقصد الإتجار فيه، فتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سرقة 80 ألف جنيه من خزينة شركة بالبدرشين

    سرقة 80 ألف جنيه من خزينة شركة بالبدرشين

    أخبار
  • القبض على موظف أوهم ضحاياه بإلحاق أولادهم بالكليات العسكرية

    القبض على موظف أوهم ضحاياه بإلحاق أولادهم بالكليات العسكرية

    أخبار
  • قاضي

    قاضي "فض رابعة" للدفاع: "إحنا صايمين ومتخلنيش اتعصب"

    أخبار
  • الرقابة الإدارية تضبط ١٢ مهندسًا وفنيًا بالدقهلية لإصدارهم تصاريح بناء مزورة

    الرقابة الإدارية تضبط ١٢ مهندسًا وفنيًا بالدقهلية لإصدارهم تصاريح

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • مصر للطيران تطرح تخفيضًا على رحلات جوانزو والكويت ودبي والشارقة

    للطيران تطرح تخفيضًا على رحلات جوانزو والكويت ودبي والشارقةأخبار

  • عبد العال:

    عبد العال: "أنا على رأس قائمة الاغتيالات".. وسنقاضي "البلشي"أخبار

  • كيف تصرف عصام الحضري مع

    كيف تصرف عصام الحضري مع "مايك بي إن سبورتس"؟

  • الخارجية المغربية: سنرسل مساعدات غذائية إلى قطر

    الخارجية المغربية: سنرسل مساعدات غذائية إلى قطرأخبار

  • بالفيديو.. تصرف ذكي من مدرب الإمارات ضد

    .. تصرف ذكي من مدرب الإمارات ضد "beIN Sports"رياضة

  • فصل طالب قطري لاعتدائه على معيدة بـ

    فصل طالب قطري لاعتدائه على معيدة بـ "تجارة الإسكندرية"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

موجز أخبار مصراوي 13/6/2017

موجز أخبار مصراوي 13/6/2017

الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية

الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية

صور| عشرات الصحفيين يعتصمون بالنقابة: «تيران وصنافير مصرية»

صور| عشرات الصحفيين يعتصمون بالنقابة: «تيران وصنافير مصرية»