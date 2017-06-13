«توريس ورونالدينيو» يزينان سلسلة الأرقام القياسية في كأس القارات

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تقام النسخة الـ10 من بطولة كأس القارات، في روسيا خلال الفترة ما بين 17 يونيو إلى 2 يوليو، في 4 ملاعب مختلفة، موزعة على 4 مدن «سانت بطرسبرج وموسكو وكازان وسوتشي»، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف روسيا منافسات البطولة، وهي كذلك البطولة الثالثة التي تقام في القارة الأوروبية، بعد بطولتي 2003 في فرنسا، و2005 في ألمانيا.

وتأهل منتخب روسيا مباشرة لخوض غمار البطولة تلقائيا بصفته البلد المستضيف، كذلك تأهل منتخب ألمانيا الفائز بآخر نسخة من بطولة كأس العالم 2014، بالإضافة إلى أبطال القارات الستة وهم: «أستراليا بطل كأس آسيا 2015 - تشيلي بطل كوبا أمريكا 2015 - المكسيك بطل كأس الكونكاكاف الذهبية 2015 - البرتغال بطل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2016 - نيوزيلندا بطل كأس أوقيانوسيا للأمم 2016 - الكاميرون بطل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2017».

وستقام البطولة على مرحلتين، «الأولى» تتمثل في دور المجموعات الذي يضم مجموعتين (سيلعب كل منتخب مشارك ثلاث مباريات، في الفترة ما بين 17 إلى 25 يونيو)، و«الثانية» هى خروج المغلوب، وتضم المجموعة الأولى «روسيا ونيوزيلندا والبرتغال والمكسيك»، فيما تضم المجموعة الثانية «الكاميرون وتشيلي وأستراليا وألمانيا».

ويغيب عن البطولة، المنتخب البرازيلي، صاحب الرقم القياسي بأربع بطولات (1997، 2005، 2009، 2013) وحامل اللقب الحالي، لأول مرة منذ عام 1995، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام منتخب الباراجواي، في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2015، في المقابل ستشهد البطولة مشاركة منتخبات لأول مرة في تاريخها مثل المنتخب التشيلي، والمنتخب البرتغالي، وروسيا المنتخب المضيف.

وفيما يلي نستعرض الأرقام القياسية في تاريخ البطولة:

- أول هاتريك: سجله فلاديمير سميتشر، لاعب منتخب التشيك، في مرمى منتخب الإمارات، في بطولة كأس القارات 1997.

- أخر هاتريك: سجله أبل هرناندز، لاعب منتخب الأوروجواي، في مرمى منتخب تاهيتي، في بطولة كأس القارات 2013.

- أسرع هاتريك: سجله فرناندو توريس، لاعب منتخب إسبانيا، في 17 دقيقة في مرمى منتخب نيوزيلندا، في بطولة كأس القارات 2009.

- أكثر الفرق استقبالا للهاتريك:

3 مرات:منتخب إستراليا ( مرتان في كأس القارات 1997 ومرة وحيدة كأس القارات 2005).

4 مرات:منتخب تاهيتي ( جميعهم في كأس القارات 2013).

- أكثر الفرق تسجيلا للهاتريك:

3 مرات: منتخب البرازيل ( مرتان في كأس القارات 1997 ومرة وحيدة كأس القارات 1999).

3 مرات: منتخب إسبانيا ( مرة في كأس القارات 2009 ومرتان كأس القارات 2013).

- أكثر البطولات تسجيلا للهاتريك:

3 مرات: كأس القارات 1997 وكأس القارات 1999.

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4 مرات: كأس القارات 2013.

- لم يسجل هاتريك في : كأس القارات 2001 - كأس القارات 2003.

- الأكثر تسجيلا في تاريخ البطولة

9 أهداف: البرازيلي رونالدينيو، المكسيكي كواوتيموك بلانكو.

8 أهداف: الإسباني فرناندو توريس.

7 أهداف: البرازيلي رونالدو، ومواطنه روماريو.

6 أهداف: السعودي مرزوق العتيبي، الإسباني ديفيد فيا.

5 أهداف: البرازيلي فابيانو، ومواطنيه أدريانو وفريد، والفرنسي بيريز، والأسترالي ألويسي، والتشيكي سميتشر.

- الأكثر مشاركة

22 لقاء: البرازيلي ديدا.

17 لقاء: البرازيلي لوسيو.

16 لقاء: المكسيكي بافل باردو.

14 لقاء: المكسيكي كلاوديو سواريز.

13 لقاء: البرازيلي رونالدينهو.

- الكرة الذهبية

كأس القارات 1997: البرازيلي دينيلسون.

كأس القارات 1999: البرازيلي رونالدينهو.

كأس القارات 2001: الفرنسي بيريز.

كأس القارات 2003: الفرنسي هنري.

كأس القارات 2005: البرازيلي أدريانو.

كأس القارات 2009: البرازيلي كاكا.

كأس القارات 2013: البرازيلي نيمار.

- اللعب النظيف

كأس القارات 1997: جنوب أفريقيا.

كأس القارات 1999: نيوزيلندا، والبرازيل.

كأس القارات 2001: اليابان.

كأس القارات 2003: اليابان.

كأس القارات 2005: اليونان.

كأس القارات 2009: البرازيل.

كأس القارات 2013: إسبانيا.

- الحذاء الذهبي

كأس القارات 1997: البرازيلي روماريو 7 أهداف.

كأس القارات 1999: البرازيلي رونالدينهو 6 أهداف.

كأس القارات 2001: الفرنسي بيريز هدفين.

كأس القارات 2003: الفرنسي هنري 4 أهداف.

كأس القارات 2005: البرازيلي أدريانو 5 أهداف.

كأس القارات 2009: البرازيلي لويس فابيانو 5 أهداف.

كأس القارات 2013: الإسباني فرناندو توريس 5 أهداف.

- القفاز الذهبي

كأس القارات 2005: المكسيكي أوزفالدو سانشيز.

كأس القارات 2009: الأمريكي تيم هاوارد.

كأس القارات 2013: البرازيلي خوليو سيزار.