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النيابة الإسبانية تتهم «رونالدو» بـ4 جرائم

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النيابة الإسبانية تتهم «رونالدو» بـ4 جرائم النيابة الإسبانية تتهم «رونالدو» بـ4 جرائم

التحرير

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اتهمت النيابة الإسبانية نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو بالتهرب الضريبي بقيمة 14,7 مليون يورو وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ماركا".

وأشارت النيابة في في اتهامها إلى ارتكاب رونالدو 4 جرائم في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، متهمة اللاعب البرتغالي بتأسيس شركة في عام 2010 من أجل إخفاء أرباحه التي يحصل عليها في إسبانيا نظير حقوق صورته، وهو ما يعني تعمده التهرب الضريبي عن مبلغ مالي قيمته 14,768,897 يورو.

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ويعد كريستيانو من أغنى الرياضيين في العالم وذلك بفضل عقود الرعاية اتي تنهال عليه من العديد من الشركات إلى جانب تدشينه علامة خاصة باسمه للملابس الرياضية.

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التحرير

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