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«يويفا» يعتمد نظامًا جديدًا للجوائز الفردية في مسابقة دوري الأبطال

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«يويفا» يعتمد نظامًا جديدًا للجوائز الفردية في مسابقة دوري الأبطال «يويفا» يعتمد نظامًا جديدًا للجوائز الفردية في مسابقة دوري الأبطال

التحرير

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اعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طريقة جديدة في اختيار الفائزين بالجوائز الفردية في مسابقة دوري أبطال أوروبا سيتم اعتمادها على النسخة الماضية التي توج بها ريال مدريد وذلك حسبما أوضح موقع "فور فور تو".

وفي الوقت الذي كانت تمنح فيه الجائزة لأفضل لاعب في المسابقة بشكل عام، سيتم منح جائزة لأفضل لاعب في كل مركز مما يعني تتويج 4 لاعبين بالجائزة.

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وستخصص جائزة لأفضل حارس مرمى وأفضل مدافع وأفضل لاعب خط وسط وأفضل مهاجم، ومن المنتظر أيضا إعلان كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في أوروبا خلال مراسم إجراء قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال الموسم المقبل.

 

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التحرير

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