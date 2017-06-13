اليوم|أجايي ينتظم في مران الأهلي ..ومعلول يصل القاهرة غدًا

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ينتظم النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة سموحة بالجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي للمارد الأحمر.

وكان أجايي وصل إلى القاهرة، مساء أمس الاثنين، بعد قضاء إجازة قصيرة مع أسرته، حيث كان اللاعب سافر إلى نيجيريا عقب مواجهة الوداد المغربي بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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من جانبه يصل التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، إلى القاهرة غدًا، الأربعاء، بعدما حصل على راحة سلبية اليوم وأمس من تدريبات الفريق، بعد المشاركة في مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الوطني، والتي أقيمت مساء الأحد الماضي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم «معلول» في تدريبات الأهلي بدءًا من غدٍ الأربعاء، استعدادًا لمواجهة سموحة في الدوري، الجمعة المقبل، وبعدها مواجهة الوداد المغربي المحدد لها 20 من يونيو الجاري.