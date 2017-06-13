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الحضري يعرب عن استيائه لمشاركة إكرامي أمام تونس

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الحضري يعرب عن استيائه لمشاركة إكرامي أمام تونس الحضري يعرب عن استيائه لمشاركة إكرامي أمام تونس

التحرير

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علمت "التحرير"، أن عصام الحضري، حارس مرمى الوطني، ونادي وادي دجلة، اجتمع مع هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، عقب لقاء الفراعنة وتونس بتصفيات أمم أفريقيا.

وقال الحضري لأبوريدة، إن الجهاز الفني عندما يتورط في أزمة يستنجد به لحراسة مرمى المنتخب، مُبديًا غضبه الشديد من إشراك شريف إكرامي أساسيًا على حسابه.

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وكان قد خسر المنتخب الوطني أمام تونس 1-0 في افتتاح مشوار الفريقين بالتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2019، والتي أقيمت مساء الأحد، على استاد رادس بتونس.

وتصدر المنتخب التونسي المجموعة العاشرة من التصفيات بثلاث نقاط، بينما بقى الفراعنة في قاع المجموعة بدون نقاط بعد تعادل النيجر وسوازيلاند (0-0).

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التحرير

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