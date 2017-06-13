أخبار عاجلة

صحيفة بريطانية: "داعش" على حافة الانهيار -
وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب -
ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي -
موجز أخبار مصراوي 13/6/2017 -
الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية -
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور) -
تصفيات أوروبا للمونديال - حازم إمام: المجموعة التاسعة هي الأمتع بين جميع المجموعات -
وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها -
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات -
تصفيات أوروبا للمونديال - ميدو: بعض المدربين يرفضون تدريب المنتخبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

20 يونيو.. الحكم في دعوى تطالب بفتح باب الترشح على مقعد أحمد مرتضى بالدقي والعجوزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

20 يونيو.. الحكم في دعوى تطالب بفتح باب الترشح على مقعد أحمد مرتضى بالدقي والعجوزة

01:32 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

20 يونيو.. الحكم في دعوى تطالب بفتح باب الترشح على مقعد أحمد مرتضى بالدقي والعجوزة

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من النائب المستقل السابق لدائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة رجب أحمد رواش، والتي يطالب فيها بإعلان خلو مقعد النائب أحمد بالدائرة، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح على الدائرة، وليس مجرد تصعيد المرشح عمرو الشوبكي كما قضت محكمة النقض مؤخرًا للحكم بجلسة 20 يونيو.

وأضافت الدعوى التي حملت رقم 12457 لسنة 71 قضائية، أن صاحبها يرغب في الترشح على مقعد دائرة الدقي والعجوزة طبقًا للقواعد المنظمة للانتخابات وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية له والتي ينص على أنه في حالة خلو أي مقعد يتعين على مجلس النواب فتح الدائرة الانتخابية خلال 30 يومًا من تاريخ خلو المقعد، وأن المقعد خال بالفعل منذ أكثر من شهر وتحديدا في 27 يونيو بحكم الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية.

وأشار إلى أنه كان ضمن المرشحين السابقين بالدائرة ويتوافر فيه شرطا الصفة والمصلحة، كما تنعقد ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالاختصاص لنظر دعواه، ويتوافر ركنا الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار السلبي الذي يطعن عليه، بحسب الدعوى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحالة دعوى إلغاء قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد للمفوضين

    إحالة دعوى إلغاء قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد للمفوضين

    أخبار
  • 11 سبتمبر.. الحكم في دعوى إلغاء قرار

    11 سبتمبر.. الحكم في دعوى إلغاء قرار "الوزراء" برفع الدعم عن الكهرباء

    أخبار
  • أغسطس.. الحكم في دعوى تطالب بمنح سوريين الإقامة على الأراضي المصرية

    أغسطس.. الحكم في دعوى تطالب بمنح سوريين الإقامة على الأراضي المصرية

    أخبار
  • تأجيل دعوى تطالب بالسماح بزيارة مساجين سجن العقرب أسبوعياً لـ 30 أغسطس

    تأجيل دعوى تطالب بالسماح بزيارة مساجين سجن العقرب أسبوعياً لـ 30 أغسطس

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • جريمة السحور..

    جريمة السحور.. "زوجة الأب" وابنتها قتلتا "فايزة" وأبلغتا الشرطةأخبار

  • مرتضى منصور لخالد يوسف بمناقشات

    مرتضى منصور لخالد يوسف بمناقشات "تيران وصنافير": "أنت بتاع أفلام"أخبار

  • بيان ناري من أحمد سليمان ضد مرتضى منصور

    بيان ناري من أحمد سليمان ضد مرتضى منصوررياضة

  • فصل طالب قطري لاعتدائه على معيدة بـ

    فصل طالب قطري لاعتدائه على معيدة بـ "تجارة الإسكندرية"أخبار

  • بالفيديو.. تصرف ذكي من مدرب الإمارات ضد

    .. تصرف ذكي من مدرب الإمارات ضد "beIN Sports"

  • شعبان عبدالرحيم يكشف حقيقة اعتداء

    شعبان عبدالرحيم يكشف حقيقة اعتداء "كويتي" عليه بسبب قطرفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. أول ظهور لميدو كمحلل بقناة «ON Sport»

بالفيديو.. أول ظهور لميدو كمحلل بقناة «ON Sport»

أحمد مرتضى منصور يعقد جلسة مع وكلاء «سيسيه» لحسم انتقاله للزمالك

أحمد مرتضى منصور يعقد جلسة مع وكلاء «سيسيه» لحسم انتقاله للزمالك

بالصور.. وزير الرياضة يلتقي بأعضاء اللجنة العليا لكأس العالم للشباب للسلة

بالصور.. وزير الرياضة يلتقي بأعضاء اللجنة العليا لكأس العالم للشباب للسلة

مصدر بالزمالك: مرتضى منصور يعطل إنتقال «باولو» للمصري

مصدر بالزمالك: مرتضى منصور يعطل إنتقال «باولو» للمصري