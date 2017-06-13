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القبض على موظف أوهم ضحاياه بإلحاق أولادهم بالكليات العسكرية

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مصراوي Masrawy

القبض على موظف أوهم ضحاياه بإلحاق أولادهم بالكليات العسكرية

01:31 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

القبض على موظف أوهم ضحاياه بإلحاق أولادهم بالكليات العسكرية

كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على إلحاق أولادهم بالمدارس والكليات العسكرية.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغًا من المواطنة (سهير ر.أ.)، من محافظة المنوفية، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من أحد الأشخاص، ادعى أنه ضابط شرطة، بعد تعرفها عليه عن طريق التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وقام بالاستيلاء على أموالها، بزعم إلحاق نجلها بإحدى المدارس العسكرية، تمهيداً لإلحاقه بإحدى الكليات العسكرية.

ومن خلال جمع المعلومات، أكدت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن المذكور يدعى عبدالله ف.ع. "32سنة" ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، محكوما عليه هارب في قضيتي "تبديد" بالحبس سنتين وثلاث شهور، وأنه قام بإنشاء عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأسماء ضباط شرطة وهميين، ووضع الشعار الخاص بوزارة الداخلية، لإقناع ضحاياه بالصفة المنتحلة، واستغل تلك الصفة في الإيقاع بضحاياه، خاصة السيدات من خلال إيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية، وإلحاق أنجالهم بالمدارس العسكرية، تمهيداً لدخولهم الكليات العسكرية، مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم، وأنه تمكن من خلال ذلك من الاحتيال على الشاكية، والاستيلاء منها على 40 ألف جنيه، ومشغولات ذهبية بقيمة 60 ألف جنيه تحت هذا الزعم .

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وعثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه فنياً تبين وجود صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) خاصة به بأسماء ضباط شرطة، وشعار وزارة الداخلية، وكذلك محادثات نصية على برنامج (واتس آب) بينه وبين الشاكية، تفيد انتحاله لتلك الصفة والاحتيال عليها بالأسلوب المشار إليه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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