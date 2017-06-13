"الصحة" تعلن خطتها لتنفيذ مبادرة مصر خالية من فيروس "سي" غدًا

كتب- أحمد جمعة:

تعلن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية غدا الأربعاء، خطتها لتنفيذ مبادرة مصر خالية من فيروس سي"، خاصة بعد أن عالجت خلال العام المنقضي أكثر من مليون مصاب.

كما ستعلن اللجنة عدد من الإحصائيات أهمها تكلفة علاج أكثر من مليون مصاب بفيروس سي، وعدد المرضي المستهدف علاجهم خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تكشف عن تفاصيل المسح الشامل لجميع محافظات الجمهورية، بهدف معرفة عدد المصابين بمصر، ووضع خطة علاج ووقاية من المرض.

يشارك في المؤتمر الدكتور يحيى الشاذلي نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور قدري السعيد المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب وزير الصحة بالانتهاء من علاج مرضى فيروس سي خلال عام، بالتعاون مع القوات المسلحة.