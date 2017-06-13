السيسي يبحث مع وزير الخارجية الألماني تطورات الأوضاع في ليبيا وقطر

القاهرة- (مصراوي):

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بمقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، "زيجمار جابرييل"، وزير الخارجية الألماني.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات المصرية الألمانية الوثيقة، مؤكداً حرص مصر على الاستمرار في تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أبعد، وخاصةً في ضوء التواصل المتنامي بين مسئولي الدولتين خلال العامين الماضيين.

كما أشاد السيسي، بمستوى التنسيق والتشاور بين الجانبين حول سبل مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، وخاصةً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتسوية الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة.

وأكد السيسي في هذا الصدد أن مشكلة الإرهاب لها أبعاد متعددة، ولا يجب أن تقتصر مواجهته على الوسائل العسكرية والأمنية فقط، وإنما يجب أن تمتد لتشمل تجفيف منابعه من خلال الوقوف بحسم أمام الدول التي تقوم بتوفير الدعم المالي والسياسي له، فضلاً عن هدم الأسس الفكرية التي يستند إليها الإرهاب، وذلك من خلال تطوير وتحديث التعليم، فضلاً عن تصويب الخطاب الديني لتعزيز القيم السمحة للأديان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية الألماني أعرب عن تقديره لما يربط مصر وألمانيا من علاقات قوية، مؤكداً تطلعه للعمل على دفعها قدماً وتطويرها على كافة المستويات.

كما أكد الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، منوهاً إلى ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين بما يتواءم مع طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. وذكر وزير الخارجية أن الإرهاب بات يمثل ظاهرة عالمية، مثمناً دور مصر في مواجهته بحسم.

وذكر السفير علاء يوسف، أنه تم خلال اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأوضاع الراهنة مع قطر، والأزمات القائمة في المنطقة وخاصة في ليبيا، حيث استعرض الرئيس في هذا الصدد رؤية مصر لتسوية تلك الأزمات بشكل سياسي وسلمي، بما يحفظ للدول سيادتها على أراضيها ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.​