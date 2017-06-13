«بيجو - ستروين» تختبر سيارتين «فان» قبل طرحهما في 2018

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تختبر شركة "بيجو – ستروين" مجموعة من السيارات الفان التي تنوي الكشف عنها في القريب، وذلك لتكون ضمن موديلاتها في الأسواق العالمية بحلول عام 2018.

ووفقًا لموقع "كار أدفايس"، فإن الشركة تختبر سيارتيها الفان "بيجو بارتنر" و"ستروين بيرلنجو"، حيث تنوي الشركة الفرنسية الكشف عنهما خلال محفل دولي للسيارات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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واتضح من عملية الاختبار، والتي تم التقاط بعض الصور لها، أن هناك تغيير واضح على مستوى الشكل لسيارة "بيجو"، بمزيد من الميل نحو التقليدية لاسيما في المصابيح والواجهة الأمامية.