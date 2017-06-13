قاضي "فض رابعة" للدفاع: "إحنا صايمين ومتخلنيش اتعصب"

كتب- عمرو علي:

عنف المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال محاكمة بديع وآخرين، بقضية "فض اعتصام رابعة"، دفاع المتهمين بسبب تكرار أسئلتهم لشاهد الإثبات العميد أيمن سيد.

ووجه القاضي حديثه للدفاع قائلاً: "إحنا صايمين ومتخلنيش اتعصب عليكم".

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.