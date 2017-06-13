السجن 30 عامًا لـسعودي هاجم مركز شرطة العوامية

الرياض- ( د ب أ):

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة، اليوم الثلاثاء حكمًا ابتدائيًّا بثبوت إدانة متهم سعودي شارك في إطلاق النار على الدوريات الأمنية وعلى مركز شرطة العوامية، شرق المملكة، والتي يسكنها عدد كبير من الشيعة .

وعاقبت المحكمة المتهم، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بالسجن 30 عامًا، وتغريمه 50 ألف ريال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن، إذ ثبت بحقه خروجه على ولي الأمر، والسعي إلى الإفساد والإخلال بالأمن بالمشاركة مرات عدة في إطلاق النار على الدوريات الأمنية وعلى مركز شرطة العوامية من رشاش تسلمه من آخر.

وقالت المحكمة، إنه ثبتت لديها مشاركة المتهم في إلقاء قنابل المولوتوف الحارقة والحجارة على الدوريات الأمنية، وتصنيع تلك القنابل، وشراء المواد اللازمة لتصنيعها، وحيازتها لغرض الإفساد والإخلال بالأمن، وحيازته سلاحًا بقصد الإخلال بالأمن والمشاركة في أعمال الشغب التي وقعت في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، وحمل وترديد الشعارات المناوئة للدولة، والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة قضايا أمنية، وإغلاق الطرقات.

كما ثبت لدى المحكمة أن ما قام به المدَّعى عليه، يعد ضربًا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض.

يُذكَر أن المدعى عليه سبق أن أصدرت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بالقتل تعزيرًا العام الماضي، لكن المحكمة العليا نقضته.