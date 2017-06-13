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بدء محاكمة ثلاثة سوريين يشتبه في انتمائهم لداعش في ألمانيا

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مصراوي Masrawy

بدء محاكمة ثلاثة سوريين يشتبه في انتمائهم لداعش في ألمانيا

01:14 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

بدء محاكمة ثلاثة سوريين يشتبه في انتمائهم لداعش في ألمانيا

هامبورج - (د ب أ):

بدأت اليوم الثلاثاء في ألمانيا محاكمة ثلاثة أشخاص سوريين يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هامبورج الألمانية.

ويشتبه أنه تم إرسال السوريين الثلاثة، 18 و19 و26 عاما، إلى ألمانيا من جانب داعش في خريف عام 2015 بجوازات سفر مزورة من أجل القيام بهجمات.

وبحسب الدعوى، كان يتعين عليهم إما تنفيذ أمر تلقوه مسبقا أو كان يتعين عليهم انتظار أوامر أخرى.

وكان قد تم توقيف الأشخاص الثلاثة في منتصف شهر سبتمبر عام 2016 في مقرات اللجوء في مدن جروسهاندسدورف وأرنسبورج وراينفلد في ولاية شليزفيج-هولشتاين، ويقبعون منذ ذلك الحين في الحبس الاحتياطي.

ولم يدلِ المتهمون الثلاثة بأية أقوال عن الاتهامات الموجهة إليهم حتى الآن، ولم يذكر المتهم، 18 عاما، أية بيانات حتى عن شخصه.

وقال المحامي الخاص به إن موكله يدافع عن نفسه بالصمت.

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