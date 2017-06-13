لا شكاوى من امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أدى 9 آلاف و479 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة، القسم العلمي، شعبة الرياضيات، اليوم الثلاثاء، امتحان نهاية العام في مادة الجبر والهندسة الفراغية، أمام 130 لجنة، موزعين على 8 إدارات تعليمية في الإسكندرية.

من جانبها، أكدت آمال عبد الظاهر، رئيس قطاع الإسكندرية بامتحانات الشهادة الثانوية العامة، أن غرف العمليات المركزية والفرعية لم تتلق أي شكاوى من جانب الطلاب من الامتحان أو التأمين، قائلة: "الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ومطابق لكتاب الوزارة تمامًا".

وأضافت رئيس قطاع الإسكندرية بامتحانات الشهادة الثانوية العامة، أنه لم يجرِ ضبط أي حالة غش أو اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة، مؤكدة على فتح اللجان في موعدها وعدم تأخير توزيع الأسئلة.

جدير بالذكر أن 42 ألفًا و394 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات آخر العام أمام 131 لجنة.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يخوضون الامتحانات بقطاع الإسكندرية، والذي يضم 5 محافظات، 107 آلاف و350 طالبًا وطالبة .