بالصور.. حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت منطقة مزلقان فوه بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق مروع، بجراج للسيارات، ما أدى إلى التهام النيران لـ ٤ سيارات، فيما سارع الأهالي والحرفيون، لإخراج باقي السيارات من الجراج قبل أن تلتهمهم النيران.

كانت شرطة النجدة، ووحدة الحماية المدنية، بمدينة دسوق، تلقيا بلاغًا من بعض الأهايى برؤيتهم انبعاث أدخنة مكثفة، من جراج للسيارات، بمنطقة مزلقان فوه دائرة قسم دسوق، وباستطلاعهم الأمر، شاهدوا اشتعال النيران بإحدى السيارات، وامتدت إلى ٣ سيارات أخرى، دون وجود إصابات بشرية.

انتقلت ٥ سيارات إطفاء، من وحدة الحماية المدنية، فيما جرى انقطاع التيار الكهربائي، عن المنطقة بالكامل مع إغلاق الطريق، منعًا لمرور السيارات من أمام الجراج الذي شهد الواقعة، وأخمدت سيارات الإطفاء، الحريق بمساعدة الأهالي.

كما انتقل لموقع الحادث، اللواء حمدي الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء عزت صادق مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة دسوق، والعميد هشام مطر مأمور قسم شرطة بندر دسوق، ونائبه الرائد علاء موسى، والسيد شنقار وأحمد عيسى نائبا رئيس مدينة دسوق، وضباط من قسم دسوق، والحماية المدنية.

وأكد أحمد عيسى نائب رئيس مدينة دسوق، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه وفق المعاينة المبدئية للجراج، من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وجهاز الشرطة، تبين أن الجراج الذى حدثت به الواقعة، مقام بدون ترخيص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.