"التعليم": ضبط 4 طلاب أثناء قيامهم بالغش في امتحان الجبر والهندسة الفراغية

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه لم يحدث تسريب لامتحان الجبر والهندسة الفراغية الذي أداه طلاب شعبة الرياضيات، اليوم الثلاثاء، مضيفًا: "لم يحدث تسريبًا لأي من امتحانات الثانوية العامة منذ بدئها".

وأضاف حجازي، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الجبر والهندسة الفراغية، بلغ 101.615 ألف طالب وطالبة.

وعن حالات الغش التي تم رصدها، قال حجازي إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تمكنت من ضبط عدة وقائع هي: ضبط طالب بلجنة دار السلام الإعدادية بسوهاج، تمكن من الغش بالهاتف المحمول وتصوير أجزاء من الامتحان وإتاحتها عبر صفحات الغش الالكتروني.

وفي الشرقية، تم ضبط طالب بلجنة أبو بكر الصديق، بحوزته "فيزا كارد"، استخدمه في الغش وصور أجزاء من ورقة الأسئلة وأتاحها عبر صفحات الغش.

وفي كفر الشيخ، تم ضبط طالبة بلجنة علي عبد الشكور، تستخدم هاتفها المحمول في الغش.

وفي الفيوم، تم ضبط طالب بلحنة الشهيد محمد سيد عبد العزيز أبو شقرة، بحوزته "هاتف محمول وسماعة"، استخدمهما في الغش.