أثار الجدل بارتداء «كورسيه».. 5 مشاهد من حلقة «الليثي» مع «رامز جلال»

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بصوته المميز ونبراته القوية، استطاع المطرب محمود الليثي أن يثبت نفسه بجدارة على ساحة الغناء الشعبي في سنوات قليلة، محققًا نجاحًا كبيرًا في هذا المجال ومنافسًا لعدد من عمالقته.

وحلّ "الليثي"، أمس الإثنين، ضيفًا ببرنامج المقالب الشهير "رامز تحت الأرض" مع الفنان "رامز جلال"، عبر فضائية "mbc مصر"، فلقت الحلقة شعبية كبيرة ومشاهدات عالية، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" بعد وقت قصير.

ونستعرض فيما يلي أبرز المشاهد بحلقة "الليثي" مع "رامز"..

1- السخرية

بطريقته المعتادة في انتقاد الضيوف بطريقة كوميدية مضحكة، سخر "رامز" من "الليثي" عدة مرات، حيث قال عنه في مقدمة البرنامج: "ده عامل زي بياع الكرشة، الليثي من امبابة، مش هنلاقي لا حزن ولا كآبة، وإياك يا ليثي تتغابى"، وفور هبوط "الليثي" من الطائرة، سخر "رامز" منه ووصفه بـ"الجزار"، كما سخر من ملابسه وشبهها بملابس المساجين، قائلًا: "الليثي لابس يفطة على التي شيرت زي ما يكون متاخد تحري".

2- الإهانة

بالإضافة للسخرية الكوميدية التي طالت "الليثي"؛ فإن "رامز" أهانه أيضًا بسبب الأعمال الفنية التي ظهر فيها، والتي اشتهر في معظمها بـ"الضرب على القفا"، وهو ما دفع "رامز" لإهانته قائلًا: "الليثي لو متاخدش عند أحمد السبكي 15 قلم على أفاه ميتكيفش"، وقال عنه كذلك: "مسيطر في الزاوية الحمراء، تسمعه لكن يفضل متشوفوش، تحب أغانيه وتسمعها لكن متحبش تشوف كرشه".

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3- الطلاق

لفت "الليثي" انتباه المشاهدين بكثرة ترديده للحلف بالطلاق، وهو ما أثار غضب البعض، حيث قال لـ"رامز" بعد اكتشافه حقيقة المقلب: "عليّ الطلاق هعورك"، وبعد أن أخرجه "رامز" من الرمال المتحركة، قال له ثانية: "علي الطلاق كنت هموت".



4- الاستغاثة

أثار "الليثي" استعطاف الكثير من المشاهدين عقب سقوطه في المقلب، حيث أخذ يصرخ بشدة ويستنجد بأحد لإنقاذه، وأخذ يقول: "يارب عشان خاطر ولادي"، وبعد اكتشافه المقلب، قال لـ"رامز": "كويس إني خلفت لإني قطعت الخلف".

5- الكورسيه

تصرف غريب قام به "الليثي" بعد اكتشافه مقلب "رامز"، حيث خلع التي شيرت الأسود الذي كان يرتديه ليظهر بالملابس الداخلية، ولكن ما لفت انتباه المشاهدين وأثار جدلًا كبيرًا هو حقيقة ارتدائه لـ"كورسيه"، وهو ما أثار موجة من السخرية عبر موقع "فيسبوك".