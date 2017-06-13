من الأكاديمية البحرية للتمثيل بتأشيرة «الساحر».. ما لا تعرفه عن «محمد عبد العزيز»

التحرير

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عادة ما يسعى أبناء الفنانين - خاصة الموهبين منهم - إلى التخلص من عقدة "لن أعيش في جلباب أبي"، حيث أنه مجرد تأهب أحدهم لدخول المجال الفني، تلاحقه أقلام الصحفيين والنشرات الفنية باتهامات على شاكلة "الفن لا يُورث"، وأنه ليس بالضرورة أن يكون نجل الفنان فنانًا، معتبرين ذلك نوعًا من الفرض على الجمهور.



محمد محمود عبد العزيز، صاحب الـ35 عامًا، وخريج الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، أحد هؤلاء الذين تفاخروا بالعيش في جلابيب آباءهم، قائلًا في تصريحات صحفية سابقة لـ"التحرير": "اللي عنده بيت مايسكنش فيه يبقى غبي"، في إشارة منه إلى دعم والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز له، كمؤلف أولًا ثم ممثل ثانيًا.

البداية

تخرج محمد في قسم التسويق بالأكاديمية البحرية بتقدير عام جيد جدًا، وافتتح شركة On time للدعاية والإعلان، ومن خلالها قام بإنتاج عدد كبير من الحفلات الضخمة داخل مصر وخارجها للعديد من نجوم الغناء العربي، محاولًا بذلك الابتعاد عن "كار" والده وهو التمثيل، الذي لم يكن سوى موهبة يمارسها في المدرسة بصحبة زملائه أبناء الفنانين، ومنهم أحمد الفيشاوي وشريف رمزي وإيمي ودنيا سمير غانم، وفق ما أوضح "محمد" في حوار سابق مع مجلة "الشباب".

دخول المجال الفني

لمس في نفسه، كما لمس فيه والده الراحل موهبة التأليف، فبدأ يدوّن كل فكرة تخطر على باله، وكانت الفكرة الأولى لفيلم "الشيخ حسني رايح جاي"، وهو الجزء الثاني من فيلم "الكيت كات" لكنها يبدو أنها عرفت طريقها إلى الأدراج المغلقة، ولم يكتب لها الخروج إلى النور، لذا قرر "محمد" دراسة كتابة السيناريو حتى يكون مُلمًا بكل عناصره.

طرق نجل الفنان الراحل باب التمثيل مبكرًا من خلال ظهور بمشاهد محدودة في فيلم "شباب ع الهوا"، عام 2002، مع مجموعة من الفنانين الشباب آنذاك، منهم صديقه أحمد الفيشاوي، وأحمد رزق، وحنان ترك وآخرين، ثم شارك في فيلم "كذلك في الزمالك"، وبدأ يحصل على بعض المشاهد صغيرة المساحة في أعمال فنية، لكن والده لم يقتنع به كممثل إلا في مسلسل "القطة العميا"، الذي شارك فيه "محمد" عام 2010، وهنا بدأ دعم والده له كممثل، ومن بين نصائحه له: "أحسن حاجة ليك عشان تمثل ما تمثلش، وأن تتعايش مع تفاصيل ومفردات الشخصية".

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بدأت اتهامات النقاد تتوالى على رأسه، باعتباره دخل إلى مجال الفن بفضل والده، وعن دعم "الساحر" له قال في حوار سابق مع "التحرير": "ربما أكون أكثر حظًّا من الآخرين على المستوى الشخصي لأنني ابنه، لكن على المستوى الفني لا أعتقد أن هناك ميزة لابن الفنان المشهور، فبقدر سهولة معرفته بالوسط الفني والقرب منه هناك صعوبة فى أن يثبت أنه لا يعمل بالواسطة، وهذا كان عبئًا كبيرًا على كثير من أبناء الفنانين".



المنتج الممثل

بعد نجاحه في مسلسل "القطة العميا"، قرر محمد عبد العزيز تأسيس شركة "كوور للإنتاج الفني"، ثم انضم مع المنتج ريمون مقار صاحب شركة "سوتش" لتكوين مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع، والتي بدأت أولى أعمالها في رمضان 2012 بإنتاج مسلسل "باب الخلق"، للنجم محمود عبد العزيز، وتم تكريمه في أكثر من احتفال كأحسن إنتاج درامي لعام 2012.

رأى البعض في تأسيسه لهذه الشركة محاولة لمنح نفسه أدوار تمثيلية بمساحات أكبر تليق به كابن للفنان محمود عبد العزيز، ولكنه قال لـ"التحرير": "لا أسعى للعمل كممثل، فمن السهل أن أختار لنفسي دور كبير في مسلسل من إنتاجي، لكنني لا أحب ذلك.. وأنا أفصل تماما بين محمد محمود عبدالعزيز المنتج ومحمد عبدالعزيز الممثل".



انهياره لرحيل والده

بدا التأثر عليه واضحًا أثناء تشييعه لجثمان والده الفنان محمود عبد العزيز بعد رحيله في 12 نوفمبر من العام الماضي، وكأنه فقد كل شيء، فقد الأب والغطاء الفني الذي كان يستظل بظله في سوق لا يحرم أنصاف الموهوبين، ووصل ذلك إلى حد الانهيار والإغماء، وعلى العكس لم يخفت نجم الفنان الشاب، بل زاد تألقه في مجال التمثيل والإنتاج، حيث تبلورت موهبته بشكل أكبر، وشهد بذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تداولهم لمشهد من مسلسل الأب الروحي، يوضح مدى براعة "محمد" في التمثيل، معلقين عليه بعبارات مثل: "اللي خلف مامتش.. وابن الوز عوام".

لم تقتصر مشاركاته التمثيلية بعد رحيل والده في أعمال من إنتاجه، مثل مسلسل "ظل الرئيس" الذي قدم فيه دور "الدكتور عمر"، طليق "سلمى" التي تجسد شخصيتها الفنانة هنا شيحة، بل امتدت أيضًا لأعمال أخرى مثل "طاقة نور"، مع هاني سلامة، والذي يظهر فيه خلال العشر حلقات الأخيرة والتى تعد هى مفتاح لغز المسلسل وقلب الموازين راسا على عقب.