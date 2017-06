حقيقة إصابته بالسرطان وظهوره «عاريًا» في فيلم.. 17 معلومة عن «مهند تونس»

التحرير

أحد "دنجوانات" الدراما والسينما المصرية والتونسية، الفنان ظافر العابدين الذي أثبت نفسه بموهبته في مختلف الأعمال الفنية في مصر وخارجها، والملقب بـ"مهند تونس" وفي مصر عرف باسم "حاتم"، وهي الشخصية التي جسدها في مسلسل "تحت السيطرة"، ويرصد موقع "التحرير- لايف" فى التقرير التالي أبرز المعلومات عنه وأهم محطاته الفنية.

1- ولد ظافر في تونس يوم 26 نوفمبر عام 1972.

2- بدأ كلاعب كرة قدم محترف في فريق "الترجي التونسي"، وأصيب في قدمه، الأمر الذي أبعده عن الملاعب وهو في عمر الـ23 عاما.

3- درس علم "الحاسوب"، وعمل عارض أزياء في وكالة "متروبوليتان" بالعاصمة الفرنسية باريس.

4- توجه إلى لندن، وتخرج فى جامة "برمنجهام" عام 2002 بعد دراسته الدراما والخطابة.

5- ظهر في عدة أعمال فنية عالمية، منها المسلسل البريطاني "Dream Team"، و"spooks".

6- تزوج بامرأة بريطانية وأنجب منها "ياسمين" وعمرها 5 سنوات.

7- قدّم برنامج "أمير الشعراء" عام 2007 والذي لاقى نجاحا واسعا، كما قدم برنامج "أيام قرطاج السينمائية".

8- بدأت معرفته بالفنانة هند صبري من خلال مشاركته في بطولة المسلسل التونسي "مكتوب" عام 2008، وكان يجسد شخصية "زير النساء" حتى لقب في تونس بـ"مهند تونس".

9- من أبرز أعماله الدرامية التونسية "ذاكرة الجسد"، و"آخر ديسمبر".

10- تعرض لانتقادات واسعة بعد مشاركته بالفيلم التونسي "الدواحة" ولتقديمه بعض المشاهد الجنسية، بالإضافة إلى ظهوره عاريا في أحد الأفلام البريطانية، فبرر ذلك أثناء حواره ببرنامج المتاهة بأن الفيلم كان يتناول قصة حرب العراق والانتهاكات التي تعرض لها العراقيون على يد القوات الأمريكية، والذي مُنع عرضه على الشاشات لفترة طويلة.

11- تعلم اللهجة المصرية بعد مشاركته في بطولة مسلسل "فيرتيجو" أمام هند صبري عام 2012.

12- توالت أعماله الدرامية المصرية وأبرزها: "نيران صديقة"، "فرق توقيت، "تحت السيطرة"، ويشارك في شهر رمضان الجاري فى بطولة مسلسل "حلاوة الدنيا" مع هند صبري، والذي يلقى ردود أفعال واسعة على "السوشيال ميديا".

13- من الأفلام الأمريكية التي شارك فيها "Sex and the City 2"،"Centurio"، The Black Forest children of men".

14- شارك فى البطولة مع الفنانة العالمي توم هانكس بفيلم "شفرة دافنشي"، وأكد من خلال حواره مع الإعلامية سالي شاهين ببرنامج "ده كلام" أنه تعرض لموقف محرج مع زوجته عندما اصطحبها وقت خطوبتهما للسينما لمشاهدته في الفيلم وفوجئ بحذف جميع المقاطع التي مثل فيها.

15- كشف ظافر عن تعرضه لأزمة صحية أثناء تصوير "تحت السيطرة"، من خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "المتاهة"، وشخص أحد الأطباء مرضه بالسرطان وعاش فترات صعبة إلا أنه تم اكتشاف خطأ في تشخيص حالته بعد ذلك.

16- قال في أحد تصريحاته الصحفية إنه عايش مرض السرطان مرتين، الأولى عندما تعرض أحد أفراد عائلته للإصابة بالمرض، والأخرى عندما عايش حالة القلق المستمر بسبب التشخيص الخاطئ الذي تعرض له بإصابته بالسرطان، بعد تجسيده دور المصاب بالمرض في مسلسله "حلاوة الدنيا" أمام هند صبري في السباق الرمضاني الجاري.

17- شارك فيما يقرب من 40 عملا فنيا، منها مسلسلات فرنسية، وأفلام أمريكية، وأعمال درامية وسينمائية عربية.