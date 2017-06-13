«سف التراب» و«كسر في القدم».. إصابات بالغة تعرض لها «رامز» بسبب المقالب

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على الرغم من تعرض المشاهير الذين يستضيفهم رامز في برامج المقالب، كل عام لحالة خوف وذعر وصلت إلى حد الإصابات في بعض الأحيان، فإنه لم يسلم هو الآخر من التعرض لتلك الإصابات كرد فعل من هؤلاء المشاهير، وتعبيرا عن غضبهم جراء حالات فزع عاشها أغلبهم، ونرصد خلال التقرير التالى أبرز تلك الإصابات التى تعرض لها الفنان رامز جلال خلال البرنامج.

وائل كفورى

وقع الفنان وائل كفوري ضحية الحلقة الثالثة عشرة من برنامج المقالب "رامز تحت الأرض" وبمجرد عرض الحلقة تصدرت موقع التدوينات "تويتر".

وتسبب كفوري في إصابة رامز بـ"كسر"، خلال تصويره الحلقة، بعدما وجّه له ركلة شديدة عقب اكتشافه المقلب، وهو ما جعل فريق العمل يلتف حول رامز ويحاول حمله لنقله "للكرافان" الخاص به لعمل الإسعافات الأولية له.



ظافر العابدين

بعدما اكتشف أنه وقع ضحية لمقلب أعده له الفنان رامز جلال، في "رامز تحت الأرض"، لقن الفنان ظافر العابدين رامز جلال "علقة ساخنة" وأهال التراب على وجهه، مما تسبب له في بعض الإصابات في وجهه واضطر فريق عمل البرنامج إلى التدخل لفض الاشباك.

مايا دياب

سبق وتسببت الفنانة مايا دياب في إصابة "رامز" إصابة بالغة في عينه، خلال استضافتها في إحدى حلقات برنامج "رامز واكل الجو"، ووجهت له بعض اللكمات في وجهه، وذلك نتيجة إصاباتها بصدمة عصبية، قائلا: "القبضة الدامية، مايغوركوش الرقة والسهوكة"، ولكن بعدها قامت بمصالحته.

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جورج قرداحي

تعرض رامز أيضًا إلى إصابة بالغة على يد الإعلامي الشهير جورج قرداحي، بعدما أراد أن ينتقم منه، بسبب المقلب الصعب الذي تعرض له في"رامز قرش البحر"، وهي العلقة التى علق عليها رامز جلال قائلًا: "تجمع دموي نتيجة التحام مباشر مع جورج قرداحي".

محمد رمضان

إصابة أخرى تعرض لها رامز عى يد الفنان محمد رمضان الذي تعصب بشدة جراء اكتشاف المقلب الذي وقع فيه في "رامز واكل الجو"، وقام بركله فور اكتشاف المقلب بكل عنف، وهو ما تسبب في إصابة رامز وعلق عليها قائلًا: "بوز جزمة محمد رمضان تحس إنه لابس شنيور في رجله".