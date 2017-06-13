نائب «دعم مصر» يطالب بمحاكمة صباحى وعلى وجنينة بتهمة إهانة مؤسسات الدولة

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قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب والمنسق العام لإئتلاف دعم مصر بمحافظة القليوبية، إن الذين يزايدون على وطنية النواب هم فى الأساس خونة لأن الخائن والمتملق يعتقد أن الجميع يحمل صفاته، ونواب البرلمان هم صوت مصر الحر الذى يسعى بوطنية خالصة لمصلحة الوطن دون أى مصالح أخرى سواء حزبية أو شخصية أو مجرد طموحات شخصية.

وأضاف سليم، أن الأصوات المعارضة التى تطاولت على الحكومة ومجلس النواب ماهى إلا أصوات خائبة وغير مسموعة لأنها تعمل من أجل مصالح شخصية وليس لمصلحة الوطن وتحمل غل للوطن من أجل أغراض شخصية لم تستطع الوصول إليها، فحينما ندقق فكل اسم هاجم الرئيس أو الحكومة أو نواب البرلمان سنجد أن خلفه حكايات وعلى رأس كل واحد فيهم بطحات كثيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن نواب البرلمان أن المجلس جاءوا بإرادة شعبية ووطنية خالصة لأن الجميع من النواب يحمل قدرا عالى من الثقافة والوعى والوطنية الخالصة ولا يخشون فى الحق لومة لائم، قائلا : "من يطعن فى نزاهة المجلس ومن يهاجم البرلمان فهو شخص يدّعى الوطنية على غير الحقيقة من أجل الشو الإعلامى، ذلك لأن الوطنية تتطلب التعاون مع المجلس من أجل النهوض بالوطن بدلاً من مهاجمته والنيل منه".

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وأشار إلى أن تطاول حمدين صباحى وخالد على وهشام جنينة على الرئيس والحكومة والنواب فاق كل الحدود وهذا لا يمت للمعارضة من قريب أو بعيد ولكن تجاوز سياسى وأخلاق لا يجب السكوت عنه، مطالبا بتقديمهم للمحاكمة العاجلة بتهمة تكدير السلم العام وإثارة الرأى العام بالكذب والتدليس وتهمة إهانة مؤسسات الدولة، كما أنهم يعوا جيدا ماهية المرحلة الحالية وملابساتها ولكن يريدون إسقاط مؤسسات الدولة لصالح جماعات الشر والإرهاب .