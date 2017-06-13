مصدر قضائى: إعلان التشكيل النهائى للجنة العليا للاصلاح التشريعى خلال أيام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكدت مصادر بوزارة العدل، أنه سيعلن خلال أيام عن التشكيل النهائى للجنة العليا للاصلاح التشريعى، بعد أن تكتمل قوائم الترشيحات من الجهات المعنية بالتشكيل.

وأضافت المصادر، "الوزارة تلقت مؤخرا الترشيحات الأربعة للمجلس الأعلى للجامعات، والتى كانت فى السابق 3 ترشيحات فقط".

وقال المصدر أنه تمن الموافقة على ترشيح الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة وهو عضو فى التشكيل السابق للجنة، والدكتور أحمد عوض بلال، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور عاطف عبدالحميد حسن، أستاذ القانون المدني جامعة عين شمس، والدكتور ربيع فتح الباب، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وتنتظر الوزارة ترشيحات نقابة المحامين، وكان فى التشكيل السابق سامح عاشور، نقيب المحامين، وصابر عمار المحامى بالنقض والذى توفى من عدة أيام.

شاهد أيضا

وأشار المصدر إلى أن هناك ترشبحات من وزير العدل، حيث سيرشح نائبًا لرئيس محكمة النقض، ورئيس بمحاكم الاستئناف لعضوية اللجنة، ويحق للوزير كذلك أن يرشح الوزير خمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة لعضوية اللجنة، وكان العدد من قبل 4 فقط.

وكان الرئيس السيسى قد أصدر فى مايو الماضى القرار رقم 209 لسنة 2017، بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزيرى العدل وشئون مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، وكيل الأزهر، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراءويضم التشكيل الجديد أيضًا للجنة، واثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثانى رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، اثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين، أربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يرشحهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى بموافقة المجلس الأعلى للجامعات، خمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس الوزراء، ممثل عن وزارة الدفاع، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن هيئة الرقابة الإداري، ومن المقرر أن تحل هذه اللجنة محل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014، وتؤول إليها جميع مشروعات القوانين والموجودات والمهمات الخاصة به.