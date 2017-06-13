التعليم تعتمد العينة العشوائية للغة الألمانية بنسبة 97.2%

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اعتمد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة الألمانية للدور الأول للعام الدراسي الحالي.

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وبلغت النسبة المئوية للنجاح طبقًا للعينة العشوائية للمادة 97.2%، وكانت جملة الأوراق 3787، وبلغ عدد الناجحين 3682 طالبًا، وعدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية 969 طالبًا، وعدد الطلاب الحاصلين على أقل من 100%، 1068 طالبًا، وعدد الطلاب الحاصلين على أقل من 90%، 762، طالبًا، وعدد الطلاب الحاصلين على أقل من 80%، 377 طالبًا، وعدد الطلاب الحاصلين على أقل من 70%، 277 طالبًا.