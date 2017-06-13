أخبار عاجلة

صحيفة بريطانية: "داعش" على حافة الانهيار -
وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب -
ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي -
موجز أخبار مصراوي 13/6/2017 -
الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية -
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور) -
تصفيات أوروبا للمونديال - حازم إمام: المجموعة التاسعة هي الأمتع بين جميع المجموعات -
وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها -
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات -
تصفيات أوروبا للمونديال - ميدو: بعض المدربين يرفضون تدريب المنتخبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

التعليم تعتمد العينة العشوائية للغة الألمانية بنسبة 97.2%

Google+ Print
التعليم تعتمد العينة العشوائية للغة الألمانية بنسبة 97.2% التعليم تعتمد العينة العشوائية للغة الألمانية بنسبة 97.2%

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اعتمد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة الألمانية للدور الأول للعام الدراسي الحالي.

شاهد أيضا

وبلغت النسبة المئوية للنجاح طبقًا للعينة العشوائية للمادة 97.2%، وكانت جملة الأوراق 3787، وبلغ عدد الناجحين 3682 طالبًا، وعدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية 969 طالبًا، وعدد الطلاب الحاصلين على أقل من 100%، 1068 طالبًا، وعدد الطلاب الحاصلين على أقل من 90%، 762، طالبًا، وعدد الطلاب الحاصلين على أقل من 80%، 377 طالبًا، وعدد الطلاب الحاصلين على أقل من 70%، 277 طالبًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس»

فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس»

فيديو| عجوز أجبرها أبناؤها على التسول: «هموت من الجوع»

فيديو| عجوز أجبرها أبناؤها على التسول: «هموت من الجوع»

الخولي: التشريعية وافقت على إحالة «تيران وصنافير» للأمن القومي.. وليس تبعيتها للسعودية

الخولي: التشريعية وافقت على إحالة «تيران وصنافير» للأمن القومي.. وليس تبعيتها للسعودية

فيديو| عبد المنعم سعيد: النمو الاقتصادي في إثيوبيا يبلغ 14%

فيديو| عبد المنعم سعيد: النمو الاقتصادي في إثيوبيا يبلغ 14%