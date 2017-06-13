«المحافظين»: تيران وصنافير مصرية والقضاء حسم الأمر

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أكد حزب المحافظين، أنه يتمسك بموقفه من أن البرلمان المصري هو صاحب الحق الأصيل في الموافقة أو الرفض أو إحالتها للاستفتاء الشعبي، طبقا لما يراه متوافقا مع دستور البلاد، لافتاً إلي أن المحكمة الدستورية تظل الرقيب عليه في ذلك.

وأضاف الحزب: «مع تقديرنا الكامل بأن البرلمان ليس مجلسا للخبراء، وإنما يتخذ قراره بناء على ما يستمع إليه من أراء المختصين والفنيين والخبراء الذي يحق له استدعائهم، وبناء على ما يعرض أو يقدم أو يطلبه من مستندات أو وثائق».

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وأعلن الحزب، أنه على قناعة بمصرية الجزيرتين حيث لم يتصل بعلمه أية مستندات تثبت عكس ذلك، ولم يطلع على أية وثائق تقرر خلاف ذلك، خاصة وأن الخبراء والمتخصصين اختلفوا حول تبعية الجزيرتين، فهناك من أكد على مصريتهما، وهناك من انتهى إلى سعوديتها، هذا وقد درس الحزب العديد من الرسائل العلمية نالت درجة الدكتوراه في الثمانينات، البعض منها انتهى إلى مصرية الجزيرتين والبعض الآخر انتهى إلى سعوديتهما.

وقرر الحزب انحيازه إلى الآراء الفنية والرسائل العلمية التي تقرر مصريتهما، آخذا في الاعتبار أن المحكمة الإدارية العليا اطلعت على الوثائق والمستندات التي بحوزة الطرفين والتي لم يتيسر للحزب ولا لهيئته البرلمانية الاطلاع عليها، قد فصلت في هذا الخلاف لصالح مصرية الجزيرتين والمحكمة هي الخبير الأعلى حتى ولو لم تكن مختصة، والقضاء حسم الأمر.