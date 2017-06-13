أخبار عاجلة

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب -
ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي -
موجز أخبار مصراوي 13/6/2017 -
الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية -
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور) -
تصفيات أوروبا للمونديال - حازم إمام: المجموعة التاسعة هي الأمتع بين جميع المجموعات -
وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها -
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات -
تصفيات أوروبا للمونديال - ميدو: بعض المدربين يرفضون تدريب المنتخبات -
فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

تفاصيل ذبح شاب على يد «نسيبه» بالشرقية: «ملحقش يفرح بالوظيفة»

Google+ Print
تفاصيل ذبح شاب على يد «نسيبه» بالشرقية: «ملحقش يفرح بالوظيفة» تفاصيل ذبح شاب على يد «نسيبه» بالشرقية: «ملحقش يفرح بالوظيفة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب – إسلام عبدالخالق

«أخويا كان سندنا كلنا، وكان نفسنا نفرح بيه.. ربنا ينتقم من اللي حرمنا منه».. بهذه الكلمات بدأت شيماء عبد الله تروي تفاصيل ذبح شقيقها «أحمد» 25 عامًا، على يد زوج ابنة عمه بقرية «برمكيم» التابعة لدائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.
 
تقول شقيقة المجني عليه، إنه كان يتولى رعايتهم وتوفير احتياجاتهم في ظل تواجد شقيقها الأكبر خارج القرية، مشيرة إلى أنها كانت تقف بجوار شقيقها وقت الحادث «المجرم قتل أخويا غدر، وذبحه في شهر رمضان.. ربنا ينتقم منه».

المجني عليه في الخدمة العسكرية

"المشكلة دي بدايتها كانت من 10 شهور"، يشير محمد حسيني سالم، عم المجني عليه، إلى إن المتهم "رضا أ."، زوج ابنة عم المجني عليه، كان يتشاجر مع آخرين، وغضب لعدم تدخل الأخيرة لمناصرته آنذاك، فأقسم أمام الأهالي بأنه سيقتله.

وعن يوم الجريمة، يقول "سالم"، في حديثه لـ"التحرير"، إنه أثناء عودة الضحية إلى منزله رفقة شقيقته وزوجة شقيقه عقب تناولهم وجبة الإفطار بمنزل خاله، تصادف مرور القاتل "كان بيبصله نظرة احتقار"، ونشبت بينهما مشادة كلامية تدخل الأهالي لفضها.

المجني عليه (1)

شاهد أيضا

ويوضح عم المجني عليه، أنه أثناء تواجده أمام المنزل لمعاتبة نجل شقيقه، فوجئ بالمتهم يقود دراجته البخارية مسرعا نحوهم، وإذ به يطعن المجني عليه بـ«سنجه» في رقبته "الأمر برمته كان أشبه بالحلم".

«فؤجئت بنجل شقيقي يسقط على الأرض ويقول إلحقني يا عمي.. الواد خبطني في رقبتي»، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة عمه قبل وصوله مستشفى ديرب نجم العام.

صورة المجني عليه

ويؤكد عم الضحية الذي يعمل موظفا ببنك القاهرة، أنه التحق بالعمل بمكتب البريد قبل أسبوع من وفاته، مشددا على أن الصدمة تسيطر على أهالي القرية.
 
وتمكن رجال البحث الجنائي بمركز شرطة ديرب نجم، من ضبط المتهم، والتحفظ على 3 من أقارب المجني عليه؛ بتهمة الشروع في إشعال النيران في منزل المتهم.

المتهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس»

فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس»

فيديو| عجوز أجبرها أبناؤها على التسول: «هموت من الجوع»

فيديو| عجوز أجبرها أبناؤها على التسول: «هموت من الجوع»

الخولي: التشريعية وافقت على إحالة «تيران وصنافير» للأمن القومي.. وليس تبعيتها للسعودية

الخولي: التشريعية وافقت على إحالة «تيران وصنافير» للأمن القومي.. وليس تبعيتها للسعودية

فيديو| عبد المنعم سعيد: النمو الاقتصادي في إثيوبيا يبلغ 14%

فيديو| عبد المنعم سعيد: النمو الاقتصادي في إثيوبيا يبلغ 14%