الزراعة : المساحة المنزرعة بالمحاصيل الصيفية بلغت أكثر من 2 مليون فدان

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كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة عن زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية لهذا الموسم، والتي بلغت حتى الآن حوالي 2 مليون و24 ألف و13 فدان على مستوى الجمهورية.

وأشارالتقرير ان جملة المساحة المنزرعة بمحصول الأرز حتى الآن بلغت 791 ألف و718 فدان، بينما بلغت اجمالي المساحة المنزرعة بالذرة حوالي 1 مليون و20 ألف و867 فدان، منها 721 ألف و348 فدان ذرة بيضاء، و229 ألف و519 فدان ذرة صفراء، بينما بلغت اجمالي المساحة المنزرعة بمحصول السمسم حوالي 20 ألف و958 فدان.

وأوضح ان اجمالي المساحة المنزرعة بالفول السوداني بلغت حوالي 99 ألف و3 فدان، وعباد الشمس 9950 فدان، وفول الصويا 4369 فدان، والذرة الرفيعة 48 ألف و653 فدان، فضلا عن 165 فدان منزوعة بمحصول البصل الصيفي، و 28 الف و 330 فدان منزوعة بمحصول بطيخ اللب.

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ومن جهته قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الوزارة مستمرة في نشر توصياتها الفنية من خلال قطاع الارشاد الزراعي، كذلك الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة، والتي يقوم بها مركز البحوث الزراعية، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة، لزيادة انتاجيتهم وتحسين جودتها، بما يساهم في دعم المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، وتقليص الفجوة الغذائية، وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأوضح وزير الزراعة ان الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة تعتمد على حزمة من التوصيات العلمية لإنتاج المحاصيل، يتم توصيلها للمزارعين والمنتجين والأجهزة الفنية والإرشادية بالمحافظات المختلفة، من خلال الندوات والحقول الإرشادية وأيام الحقل والجنى، بما سيكون لها مردود اقتصادي على المنتج والناتج القومي، بزيادة الإنتاجية وتحسين خواص الجودة.